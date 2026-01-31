Universidad de Chile vivió una lamentable jornada de violencia ante Audax Italiano. Desde el club, revelaron que identificaron a 7 implicados en los graves incidentes.

Como había sido anunciado por barristas del Bulla, el duelo ante los Itálicos estuvo muy lejos de disputarse con normalidad. Un grupo de “seguidores” de los Azules provocaron graves desmanes en el sector sur del Estadio Nacional, incluso quemando algunas butacas.

La respuesta de U. de Chile

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano debió ser suspendido momentáneamente por los incidentes que se producían en el reducto de Ñuñoa. Las imágenes, rápidamente quedaron guardadas en el triste álbum de violencia que colecciona el fútbol chileno.

Si bien una de las críticas que se suelen tener en este tipo de acciones, es la poca sanción o castigo que tienen los reales responsables de los desmanes, desde el Romántico Viajero quieren cambiar eso y así lo detallaron tras informar que lograron identificar a 7 involucrados.

“A estas siete personas, como a las demás que serán identificadas en las próximas horas por el sistema de reconocimiento facial, se les presentarán en los próximos días querellas nominativas, como sugirió el ministro de Seguridad Pública, y se hará pública su identidad“, explicaron desde el club en un comunicado.

“En estas querellas particulares contra cada uno de los involucrados solicitaremos las mayores penas que contempla nuestro ordenamiento y medidas de restricción a la libertad como medidas cautelares mientras dure el proceso y también como sanciones finales”, complementaron.

A estos 7 identificados que menciona Universidad de Chile, se le suman 4 sujetos detenidos luego del partido ante Audax Italiano. Además, tal como informaron, esperan seguir identificando a responsables para que hechos como este no vuelvan a ocurrir.