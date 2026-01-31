U. de Chile vivió un difícil debut en la Liga de Primera. Más allá de las dos expulsiones en el empate sin goles con Audax Italiano, los incidentes que se registraron en el Estadio Nacional arruinaron la jornada.

Las amenazas que emitió la barra durante los últimos días se concretaron, porque hubo desórdenes en el inicio del partido y además en la segunda mitad, donde un incendio en la Galería Sur obligó a suspender las acciones por varios minutos. Las familias optaron por retirarse del estadio.

Fue una triste imagen. Y más desoladora aún fue la postal de cómo quedó el Estadio Nacional después del partido. Butacas destruidas que fueron arrojadas a la pista atlética, rejas que fueron vulneradas y más se vio en el recinto.

Tweet placeholder

Las consecuencias de la destrucción de la barra de U. de Chile

Desde U. de Chile anunciaron que presentarán querellas “contra de los detenidos, que hasta el momento son cuatro, por daños y desórdenes en el contexto de ley de violencia en los estadios“.

En tanto, la ANFP declaró que “este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más”.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que, en horas de la noche, el club comenzó las obras de reparación a los sectores dañados, considerando que este sábado 31 de enero hay un nuevo partido de U. de Chile en el Nacional. Se trata del duelo del equipo femenino contra River Plate.

Durante la mañana de este sábado, desde el club informaorn que “se completó la primera fase de limpieza del sector sur del Estadio Nacional. Ahora comenzará la reparación de baños y butacas. Las Leonas contarán con un buen escenario para enfrentar a River Plate”.

Tweet placeholder

Publicidad