Si bien ya fue presentado en su nuevo club y habló con la prensa en su adiós a Chile, Esteban Pavez todavía no había abierto su corazón por su salida de Colo Colo. El ahora ex capitán albo dejó el Cacique luego de un año que fue muy complicado a nivel personal y lo que terminó transformando en un verdadero villano de esta historia.

Su mal rendimiento, las declaraciones que hizo sobre Universidad Católica y su quiebre con Fernando Ortiz lo sacaron por la puerta chica, sin dedicar palabras en espacios personales como una red social. No obstante, la derrota del Eterno Campeón ante Deportes Limache parece haberlo motivado a recordarles que él no era el problema.

Con una emocionante carta de despedida, Huesi le puso punto final de manera definitiva a su aventura con el Cacique. Esto, agradeciendo el apoyo de tuvo en todos sus periodos en el club.

Esteban Pavez cierra el libro de Colo Colo con emotiva carta

La historia entre Esteban Pavez y Colo Colo ha llegado a su final. El mediocampista dejó el Cacique para irse a Alianza Lima, donde firmó por dos años y podrá disfrutar de su última aventura en el extranjero antes del retiro.

Esteban Pavez se despidió de Colo Colo justo un día después de perder en su primer partido sin él.

Luego de todo lo que pasó con su salida, el ex capitán decidió hablar en su cuenta de Instagram para decirle adiós al equipo de sus amores de manera definitiva. “Despedirme de mi querido Colo-Colo no es fácil, pero quiero tomar un momento para agradecer a cada uno de ustedes, la familia Colo-Colo“, comoenzó señalando.

Esteban Pavez enfatizó en que, más allá de lo malo, se queda con lo bueno que fue el Cacique en su carrera. “Desde el momento en que llegué, he vivido momentos inolvidables, llenos de pasión y esfuerzo“.

De hecho, Huesi remarcó que “aunque he conseguido 9 títulos, lo que realmente guardo en mi corazón es el respeto y cariño de todos los trabajadores del club y la gente que me conoció. Quiero agradecer de todo corazón a los hinchas por su apoyo en todo momento“.

“Un agradecimiento muy especial a los guerreros del staff: médicos, kinesiólogos, utileros, masajistas y a todo el increíble equipo que está detrás de cada éxito. Su dedicación y amor por el club han sido un pilar fundamental en mi viaje. Cada uno de ustedes ha dejado huellas imborrables en mi corazón, y su cariño y apoyo incondicional han hecho de este lugar mi hogar“, complementó.

Finalmente, el ahora ex capitán albo agradeció a quienes le permitieron tocar el cielo en el Monumental. “Gracias por ayudarme a cumplir mis sueños y por los recuerdos que llevaré en mi corazón por siempre”.

Esteban Pavez da vuelta la página y se olvida de Colo Colo para enfocarse en Alianza Lima, su nuevo desafío. El mediocampista se prepara para hacer su estreno este miércoles 4 de febrero desde las 21:30 horas en la llave de Copa Libertadores ante 2 de Mayo y en donde espera sumar sus primeros minutos.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Pavez en Colo Colo?

Esteban Pavez ya es jugador de Alianza Lima y dejó Colo Colo, donde logró disputar 345 partidos oficiales en total. En ellos anotó 16 goles y dio 18 asistencias en los 28.195 minutos que acumuló en sus años con el Cacique.

