El mercado de fichajes del fútbol chileno no deja de dar sorpresas y no sólo por llegadas. Colo Colo ha hecho noticia con las salidas de varias de sus figuras, a las que ahora se sumará una más: Esteban Pavez.

El mediocampista y capitán del Cacique tuvo un 2025 para el olvido, siendo uno de los jugadores más criticados del plantel durante el centenario. Esto por su rendimiento pero también por declaraciones en las que instaló a Universidad Católica como la institución más grande del país.

La paciencia los hinchas la perdieron hace rato y Fernando Ortiz le dejó en claro que no sería prioridad desde el año pasado. Ante esto, un técnico que ya lo dirigió lo vino a buscar desde el extranjero para que pueda seguir con su carrera en otro lado.

Esteban Pavez deja a Colo Colo para irse con un viejo conocido

El futuro de Esteban Pavez se aclara y estará muy lejos de Colo Colo. Después de todas las polémicas que acumuló en el 2025, el capitán del Cacique se va para sumar una nueva experiencia en el extranjero.

Esteban Pavez parte de Colo Colo después de haber sido uno de los villanos del centenario. Foto: Photosport.

Este martes por la tarde el sitio DaleAlbo reveló que el volante dejará el Estadio Monumental en las próximas horas. ¿La razón? Tiene todo listo para ser refuerzo de Alianza Lima de Perú.

El elenco hermano de Colo Colo llegó al rescate de Esteban Pavez con un pedido más que especial. Y es que el citado medio destapó que fue Pablo Guede quien lo pidió para reforzar su plantel.

Las cosas están tan avanzadas que este martes el volante incluso se despidió de sus compañeros en el Estadio Monumental. Con esto, espera para que la dirigencia de Blanco y Negro apruebe el traspaso en la reunión de directorio de este miércoles.

Esto dejaría a Fernando Ortiz con un mediocampista menos, lo que obligaría al Eterno Campeón a buscar un reemplazante. Cabe recordar que en esa zona ya perdió a Vicente Pizarro, por lo que una salida más cambiaría por completo los planes en el mercado.

Colo Colo se comienza a despedir de Esteban Pavez, quien volvió para liderar al equipo pero terminó saliendo por la puerta de atrás. El Cacique deja ir a uno de los jugadores más cuestionados para así sacarse un peso de encima y enfocarse en pelear títulos en 2026.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Pavez en 2025?

Esteban Pavez se va de Colo Colo rumbo a Alianza Lima luego de haber disputado un total de 34 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 2.119 minutos en la cancha.