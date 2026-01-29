Lucas Cepeda ya entrena bajo las órdenes de Eder Sarabia en Elche, todo con la ilusión de poder sumar minutos este fin de semana contra Barcelona en La Liga. El delantero que saltó de Colo Colo intenta convencer a su DT.

Ahora, en conferencia de prensa, el entrenador habló sobre la llegada del atacante y reveló qué tan importante fue Arturo Vidal en la operación. Y es que el King le habló muy bien de Cepeda a Sarabia, a quien conoció en Barcelona, y así facilitó su salto al fútbol español.

“No dudé en escribirle a Arturo y preguntarle (sobre Cepeda), sobre todo cómo lo veía de mentalidad y como persona. Me habló espectacular. Me dijo que estaba tremenadamente preparado, que tenía una mentalidad de competidor, que era un jugador con el que trabajaba mucho“, contó.

“Le dije, ‘con que tenga la mitad de energía y hambre que tenías tú, ya nos vale’. Arturo me dijo que sí, por supuesto, que Lucas Cepeda sería una gran contratación“, reveló también.

“Además, Arturo estuvo animándolo y explicándole lo que yo hacía, cómo me conocía en Barcelona, como entrenábamos. La última conversación que tuvimos fue para agradecerle y pedirle su camiseta de Colo Colo“, sumó.

“Arturo ha sido uno de los mejores sudamericanos que ha habido en Europa. Su rendimiento en grandísimos clubes europeos fue espectacular. Me encantaba su liderazgo, hambre y personalidad”, rememoró Eder Sarabia.

“En Barcelona, muchas veces era él que me hablaba para ayudarme. Por eso tengo tanto respeto y admiración por él, y por eso pedí su opinión. Arturo ha sido el empujón final y estamos encantados porque hemos hecho una grandísima contratación con Lucas Cepeda“, cerró.