El Elche por fin tuvo el debut de Lucas Cepeda, aunque el extremo surgido de Santiago Wanderers se estrenó con una derrota ante el poderoso Barcelona. Pero desde el inicio de su ruta en España tuvo un apretón del máximo nivel frente a uno de los clubes más grandes de aquel país y toda Europa.

Corría el minuto 74 cuando Cepeda ingresó en lugar del atacante uruguayo Álvaro Rodríguez, autor del tanto ilicitano en el 1-3 sufrido ante el Barça. El debut del ex Colo Colo fue algo de lo que destacó el DT Eder Sarabia tras caer contra los culés. También elogió al joven Rodrigo Mendoza.

“Estoy muy contento del partido de Rodri, se lo ha ganado con su trabajo como todos. Soy un entrenador bastante justo y además me hago esa pregunta muchas veces. Si estoy siendo justo, sobre todo con los que están jugando menos. A veces debe tener con la competencia, que lo estás haciendo muy bien, pero otros en tu posición también lo hacen muy bien”, afirmó Eder Sarabia.

Así fue la entrada de Lucas Cepeda en el Elche. (Captura DSports).

El entrenador, quien decidió devolver a Matías Dituro al banco y puso como arquero titular a Iñaki Peña, agregó más detalles de su forma de conducir. “A veces no estás tan fino y tienes que subir el nivel. Intentamos siempre a esos jugadores y que puedan venir a hablar con nosotros para que estén mejor”, dijo.

“Otras veces elegimos porque ponemos en la balanza lo que dan o quitan y decidimos por uno u otro. Es algo que siempre reflexiono. Hay cosas importantes para nosotros, como el debut de Lucas, el gran partido de Rodri, que volvemos a tener a André (Silva) y jugó buenos minutos. Fede entró y lo hizo bastante bien”, expuso Sarabia.

El primer dedo hacia arriba para la presentación de Cepeda. Y también la bienvenida para la nueva contratación: Gonzalo Villar. “Tenía unas ganas de volver, viene a sumar y sabe que esta es su casa. Nos subirá el nivel y nos dará más competencia”, aseguró el entrenador sobre el mediocampista de 27 años, quien se sumó a préstamo desde el Dínamo Zagreb de Croacia.

DT del Elche le tiene fe a Lucas Cepeda aunque no era su prioridad

Para el entrenador del Elche, Lucas Cepeda y Villar pueden ser un toque de calidad muy necesario para el equipo, que se ha visto muy debilitado por lesiones desafortunadas. “Sobre todo la de Héctor Fort. Sabían que podíamos incorporar un jugador de alternativas ofensivas”, dijo Sarabia sobre el lateral derecho, quien está cedido por el Barcelona y sufrió un serio problema del hombro.

“Lucas y Gonzalo, sin ser prioridades, pero nos hacen más fuertes. Y bueno, los condicionantes de la banda derecha con la lesión de Álvaro, que lleva tres semanas sin poder hacer prácticamente nada. Con la operación de Héctor, que es algo tremendamente triste y lamentable”, expuso el estratego, quien pasó por el Barcelona como ayudante de Quique Setién.

ELCHE, SPAIN – JANUARY 31: Hansi Flick, Head Coach of FC Barcelona, shakes hands with Eder Sarabia, Head Coach of Elche CF, prior to the LaLiga EA Sports match between Elche CF and FC Barcelona at Estadio Manuel Martinez Valero on January 31, 2026 in Elche, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Agregó que “evidentemente ahí estamos muy necesitados. Debemos reforzarnos sin ninguna duda. Veremos si es con más de uno, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero. Luego lo demás”, sentenció Eder Sarabia, quien espera al menos un par de incorporaciones más para el Elche.

La derrota ante el Barcelona mandó al Elche a la parte inferior de la tabla, aunque sigue expectante por meterse en puestos europeos a falta de 16 partidos.