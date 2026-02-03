Portazo del más pedido por los hinchas: Se descarta como DT de Colo Colo en plena crisis por Ortiz

Colo Colo vive horas de máxima tensión. El futuro de Fernando Ortiz está en duda tras la contundente derrota por 3-1 ante Deportes Limache en el debut de la Liga de Primera 2026.

La presión no se detiene y en Blanco y Negro, por ello deben actuar rápido y ya buscan cerrar nuevos refuerzos para potenciar un plantel mermado tras las salidas de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, dos grandes valores del 2025.

Los hinchas, desesperados, piden un cambio en la banca y miraban con ilusión a un nombre recurrente: el eterno favorito, Claudio “Bichi” Borghi. Muchos soñaban con su regreso para enderezar el rumbo del Cacique, pero esa posibilidad fue descartada de inmediato.

Claudio Borghi descarta su regreso como DT de Colo Colo

En conversación con LUN, el “Bichi” fue tajante: “Esa es la pregunta que todos me hacen apenas piso el Monumental. Hay muchos hinchas que me ven como si aún fuera el entrenador y otros como el futuro técnico de Colo Colo”, señaló.

Posteriormente, dio su veredicto definitivo: “Es hora de decirlo claramente: sigo siendo indio e hincha del club, pero ya estoy jubilado como entrenador de Colo Colo. No soy el DT del equipo y no lo voy a ser en el futuro” , declaró.

Finalmente, envió un mensaje a quienes añoran su retorno tras casi dos décadas fuera de la cancha del Monumental: “Todo lo que yo hice fue hace 20 años y es bueno que los hinchas lo asuman, como lo he asumido yo a mi edad”.

Este “portazo a la nostalgia” no termina con la crisis de Ortiz. Un mal resultado ante Everton en la segunda fecha podría sentenciar su salida de Macul. Actualmente, el nombre que toma fuerza es Gustavo Álvarez, ex DT de la U, quien se encuentra libre y ya es postulado por algunos referentes albos.