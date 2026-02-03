La fecha 1 de la Liga de Primera 2026 llegó a su término dejando un saldo preocupante. Lamentablemente la violencia otra vez dijo presente y los estadios semivacíos fueron una constante en nuestro vilipendiando fútbol chileno.

Si a eso le sumamos partidos donde las detenciones por faltas y simulaciones están a la orden del día, da como resultado un coctel peligroso que sin duda afecta en demasía al producto.

Así mismo lo siente Claudio Borghi, quien en su calidad de comentarista en ESPN se mandó el más duro de los análisis. Para el Bichi, sin dobles lecturas ni ningún filtro, el fútbol chileno es derechamente una vergüenza.

Claudio Borghi barre con el fútbol chileno

El campeón del mundo en México 1986 partió diciendo que “el campeonato chileno es una vergüenza. Con ninguno de los tres equipos grandes tuvimos un partido de presentación, el público no la tuvo tampoco. Vamos a un estadio donde juega el equipo más popular del país y está sin gente con un rendimiento horripilante”.

“Después vemos el un estadio hermoso como el Nacional, con mucha gente, donde hay incendios y no sabes si se sigue jugando o no, de si se suspende o no. Vi el partido de Unión La Calera con Everton sin gente en el estadio”, agregó.

Y sobre lo que pasa dentro de la cancha, el Bichi afirmó que “los arbitrajes, que es algo en lo que estoy con Daniel Garnero, retrasan el juego. Se comen todas las sanciones y ellos compran”.

El fútbol chileno volvió a sufrir por la violencia de sus mal llamados hinchas. | Foto: Photosport.

“Desgraciadamente competimos con el país hermano que más cerca tenemos. Tu vas a Argentina y las canchas están llenas, con gritos y apoyo, todo muy lindo”, concluyó el ex entrenador.

Así se jugará la fecha 2 de la Liga de Primera 2026

Viernes 6 de febrero

20:00 horas – Audax Italiano vs Universidad de Concepción, Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 7 de febrero

12:00 horas – Coquimbo Unido vs. Palestino, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

18:00 horas – O’Higgins vs. Deportes La Serena, Estadio Codelco El Teniente.

20:30 horas – Colo Colo vs. Everton, Estadio Monumental.

Domingo 8 de febrero

12:00 horas – Huachipato vs. Universidad de Chile, Estadio Huachipato.

18:00 horas – Ñublense vs. Deportes Limache, Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

20:30 horas – Universidad Católica vs. Deportes Concepción, Claro Arena.

Lunes 9 de febrero