El partido de Universidad de Chile y Audax Italiano pasó a segundo plano debido a tristes incidentes registrados en el Estadio Nacional. Esto hizo que muchos cuestionaran el uso del recinto de Ñuñoa.

Un grupo de “seguidores” decidió protestar por la alza de precios en las entradas del Bulla de la peor manera, ocasionando serios destrozos en el coliseo deportivo. Incluso, algunos asientos de la galería sur fueron quemados y los daños fueron considerables.

La postura del IND ante U. de Chile

Debido a las tristes imágenes que dejaron los incidentes, no fueron pocas las voces que comenzaron a criticar el uso del Estadio Nacional de parte de Universidad de Chile. La violencia que se tomó la galería no dejó una buena sensación.

El Bulla ha ejercido históricamente su localía en Ñuñoa, viviendo sus buenos y malos momentos ahí. Cuando este recinto estuvo en remodelación para los Juegos Panamericanos 2023, los Azules sufrieron mucho e incluso, debieron jugar fuera de Santiago.

El Instituto Nacional de Deportes, organismo encargado del Estadio Nacional, lanzó un comunicado y negó estar pensando en quitarle el recinto a la U. “El IND aclara que dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido”, indicaron.

“Asimismo, el Instituto precisa que la relación con la dirigencia de Universidad de Chile no presenta dificultades, manteniéndose los canales de diálogo y coordinación habituales para el uso del recinto”, complementaron desde la entidad.

Por lo indicado anteriormente, el Instituto Nacional de Deportes descartó que Universidad de Chile salga del Estadio Nacional. “Por lo anterior, el IND enfatiza que no se está pensando ni proyectando una medida de ese tipo, y que cualquier información que apunte a lo contrario no se ajusta a la realidad”, cerraron.

De esta manera, la U respira un poco más tranquila luego de lo sucedido ante Audax Italiano. Claro que ahora resta conocer la sanción de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, la cual podría ser bastante dura.

