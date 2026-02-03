Todos fuimos testigos del ataque al Estadio Nacional que protagonizaron “hinchas” de la Universidad de Chile, en represalia al castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP a más de tres mil fanáticos, por incidentes en el duelo ante Coquimbo Unido en 2025.

Millonarios destrozos al coloso de Ñuñoa que derivaron en la detención de 10 personas, que tras pasar por el control respectivo, recibieron demandas en su contra por parte de Azul Azul y el Ministerio de Seguridad. Pero hubo algo que llamó la atención.

Es que a pesar de todo lo que se generó el último viernes en el Estadio Nacional, resulta que la dirigencia de la U desistió de apelar al castigo de la ANFP a sus hinchas, y según reporta el diario La Tercera, se trata de una movida para “salvar su localía”.

ver también Gobierno advierte a la U de Chile por incidentes en el Estadio Nacional: “No puede ser…”

¿Por qué U de Chile no apeló al castigo a sus hinchas?

En total fueron 3.327 las personas afectadas con su ingreso en el duelo ante Audax Italiano. De ellas, un grupo de 1.700 fanáticos acudieron al Sernac para denunciar a Azul Azul por impedirles su ingreso al recinto deportivo.

Pese a que públicamente mostraron su descontento por la sanción hacia sus hinchas, el matutino recalca que en Universidad de Chile prefirieron no apelar al castigo desde ANFP, y la razón es clara: “el riesgo de recibir una sanción mayor, opción que era vista como posible, tal como le ocurrió a Iquique en 2025″.

“Como el castigo era de solo un encuentro, prefirieron evitar cualquier eventualidad que fuese más perjudicial“, agrega el medio sobre la postura dirigencial. El problema es que ahora arriesgan a recibir sanciones mayores por culpa de sus hinchas.

Publicidad

Publicidad

Las medidas que puede recibir el cuadro laico

Luego de los incidentes ante Audax Italiano, el castigo a Universidad de Chile puede ser mayor: