Era tan obvio que iba a pasar. Luego de los incidentes que provocaron hinchas de la Universidad de Chile con destrozos en el Estadio Nacional, desde el Gobierno comenzaron las medidas contra el público azul. La primera de ellas, no permitirles su presencia en el duelo con Huachipato.

Los “acereros” son de los pocos equipos en el fútbol chileno que siempre permiten la presencia de fanáticos visitantes en su estadio en Talcahuano, incluso muchas veces pasándose de la raya con el precio de las entradas. Esta vez, la autoridad les indicó que para su duelo, sólo será con locales.

Una decisión que causó la molestia en el controlador de Huachipato, Hernán Rosenblum, que en conversación con Radio ADN emprendió su furia contra el Gobierno por prohibir la presencia de hinchas de la U, acusándolos de ser “cobardes“.

“La política de Huachipato siempre es recibir hinchada visitante, indistintamente del equipo que sea y de los hechos que puedan ir marcando el comportamiento de unos pocos. nunca creímos en generalizar el comportamiento de las hinchadas“, indicó el dirigente acerero.

En esa línea, desde el club de Talcahuano agregan que “recibimos por parte de Carabineros un informe en el que recomiendan que solo recibamos hinchada local. Ahora estamos a la espera del informe final de la Delegación Presidencial, pero ya sabemos que cuando Carabineros hace esta recomendación, es probable que la Delegación la acate”.

“Siento que es una muy mala señal. Se están tomando determinaciones en función de lo que sucede un fin de semana (…) Vemos cierto temor por parte de la autoridad, de no querer enfrentar a estos delincuentes y que terminen ganando”, finalizó Rosenblum.

¿Cuándo se juega este duelo?

Por la segunda jornada en Liga de Primera, Huachipato recibirá a Universidad de Chile en su estadio en Talcahuano, este domingo 8 de febrero a contar de las 12:00 horas.

Así están acereros y azules en la Tabla de Posiciones

