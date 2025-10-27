Universidad de Chile sigue con su agenda llena de partidos para el final de la temporada, donde ahora tienen en la mira el viaje a Buenos Aires para enfrentar a Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Tras este exigente encuentro, la pelota no parará para los dirigidos por el cuadro de Gustavo Álvarez, porque el fin de semana viajarán al sur del país para enfrentar a Huachipato por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

Un duelo donde los acereros ya entregaron la información para la venta de entradas para el duelo, la que iniciará en la jornada del lunes a las 20.00 horas por plataformas digitales.

Un llamativo afiche donde se puede ver en grande entradas a $800.000 en los palcos, mientras que las galerías tendrán un valor de $25.000, para ambas escuadras.

Huachipato quiso llevar el partido contra la U a Concepción pero fue rechazado. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuánto valen las entradas para Huachipato vs U de Chile?

Fue Huachipato quienes informaron del proceso de venta para el duelo con tintes de clásico que jugarán ante Universidad de Chile, donde ambos necesitan con urgencia salir victoriosos.

En ese sentido, las galerías tendrán un costo de $25.000, mientras que la Tribuna Preferencial tendrá un costo de $40.000 y la Tribuna Oficial a $70.000, mientras que Balcón Sur a $130.000.

Pero hay dos sectores que llaman la atención, una es la Terraza Vip a $400.000, donde dejan en claro que es para dos personas, que incluye camisetas de regalo, catering y estacionamiento.

Aunque la más sorprendente es el Palco, a un valor de $800.000, aunque detallan que corresponde a un precio para 8 personas que pueden ocupar el puesto en el estadio CAP.

