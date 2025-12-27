Es tendencia:
U de Chile

José Rojas aprueba la llegada de Francisco Meneghini como DT de la U: “Me gusta”

El ex DT de O'Higgins se convierte en el nuevo estratega de los azules tras la polémica salida de Gustavo Álvarez.

Por Carlos Silva Rojas

Paqui Meneghini llega a la U.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTPaqui Meneghini llega a la U.

Universidad de Chile tuvo que hacer un cambio obligado de entrenador, porque Gustavo Álvarez decidió dejar tirado el proyecto con el cuadro azul, pese a tener contrato vigente.

El argentino que estuvo dos años en el club y no pudo ganar la Liga de Primera, se fue por la puerta chica del CDA y en Azul Azul no le dieron ni las gracias por su estadía en el equipo.

El reemplazante de Álvarez está listo, se trata del también transandino Francisco Meneghini, quien vuelve a la U, equipo donde estuvo como asistente de Sebastián Beccacece.

Trato hecho: Paqui Meneghini llega a acuerdo con la U y ponen fecha a presentación oficial

Pepe Rojas valora la llegada de Paqui Meneghini a la U

Alguien que puede hablar con propiedad de Universidad de Chile es José Rojas, líder del cuadro azul que ganó la Copa Sudamericana 2011.

El Pepe, en diálogo con La Tercera, comentó el arribo de Paqui Meneghini como entrenador del equipo de sus amores, a quien aprueba.

Me gusta. Es un DT que tiene su estilo de juego, que ya conoce el medio, a los jugadores y, lo más importante, sabe lo que es la U y lo exigente que es”, dijo el talagantino.

José Rojas alabó a Paqui Meneghini. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Luego, el ex defensor central y lateral izquierdo de la U indicó que “sólo puedo desearle todo el éxito posible”.

Francisco Meneghini fue elegido como entrenador de los laicos tras su gran campaña con O’Higgins, equipo que de su mano fue tercero y clasificó a la Copa Libertadores.

