Universidad de Chile tiene avanzadas charlas con un técnico, para que sea el remplazante de Francisco Meneghini en la banca azul. Según ha trascendido, el cuadro laico tiene un acuerdo de palabra con Fernando Gago.

El técnico argentino tendría el primer lugar en las preferencias de la directiva azul, por lo que se encaminaría a asumir el cargo vacante. Pese a ser un nombre rimbombante, Fernando Gago no ha sido, pese a ello, un DT con buenos resultados en sus últimos equipos.

En Necaxa, su último club, quedó 13 del Apertura de la Liga MX. Mientras que, es más de público conocimiento, su terrible desempeño en la banca de Boca Juniors, donde dirigió a Carlos Palacios. De hecho, fue él quien más pidió al chileno.

ver también Uno es Vecchio: la larga lista de referentes con los que se ha peleado Fernando Gago, inminente DT de la U de Chile

La vez que Gago hizo rabiar a Aníbal Mosa

Carlos Palacios se transformó en una verdadera obsesión para la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme. Pese a los intentos poco fructíferos que hicieron para sacarlo de Colo Colo en el mercado de fichajes de invierno del 2024, no se dieron por vencidos.

De hecho, Fernando Gago pidió como prioridad fichar al chileno en su llegada al mando técnico de Boca Juniors. El DT llamó personalmente a la Joya, cuando éste tenía contrato vigente con el Cacique y lo convenció de fichar por el Xeneize. Aunque, claro, Carlos Palacios soñaba con ser parte del elenco de la Ribera.

Según detalló por ese entonces Daniel Arrieta en TNT Sports, la llamada personal de Gago a Palacios molestó en la dirigencia alba. Lo consideraron una distracción innecesaria, en pleno torneo (el DT asumió en Boca en octubre 2024). Tiempo después, el propio Aníbal Mosa mostró su desagrado con la situación, al asegurar que “las cosas se hacen de club a club”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, y pese a que Jorge Almirón pedía que Carlos Palacios se quedase para el Centenario de Colo Colo, el chileno recaló en Boca Juniors. Irónicamente, después tuvo problemas con el artífice de su llegada, Fernando Gago, cuando ocurrió un aparente caso de indisciplina.

Fernando Gago no tuvo un buen paso por Boca Juniors | Getty Images

En resumen…

Universidad de Chile alcanzó un acuerdo de palabra con Fernando Gago para reemplazar a Francisco Meneghini.

Publicidad

Publicidad

El técnico argentino fue el artífice del desmantelamiento de Colo Colo en la previa de su Centenario.

Fernando Gago dirigió a Carlos Palacios en Boca Juniors tras una llamada personal en octubre 2024.