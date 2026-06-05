En diálogo con RedGol, Marcelo Barticciotto recuerda los mejores momentos de la campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991.

Este 5 de junio se cumplen 35 años de la noche más mágica en la historia de Colo Colo: la obtención del título de la Copa Libertadores 1991. Y en un día tan importante, no podía faltar la voz de Marcelo Barticciotto.

El 7 del Pueblo habló con RedGol sobre la campaña que lo instaló en la historia del club y de Chile. Jugó 11 de los 14 partidos de la copa y anotó tres goles. Entre sus víctimas estuvo Boca Juniors en la semifinal en el Monumental.

¿Pensó, en algún momento, que podían perder? “En realidad, no. Hubo un momento de zozobra, sobre todo contra Universitario (en octavos), que pudieron haberlo empatado y hubiésemos ido a penales o quedado afuera. Y después contra Boca fue un partido que lo podía ganar cualquiera“, dice.

“Olimpia era un gran equipo, como que se lo subestimó, pero era el último campeón, tenía un buen equipo. Allá, los primeros 15-20 minutos, nos hicieron sufrir mucho. Aunque Boca era el equipo a ganar, sin duda”, rememora.

Marcelo Barticciotto y los recuerdos de la Copa Libertadores 1991: “¿Mejor partido? Contra Boca”

El título era una revancha. “Sobre todo por lo que pasó el año 90, el golpe fue muy duro contra Vasco da Gama, con un estadio lleno, ganando un partido 3 a 1, relativamente fácil, nos empatan, perdemos por penales. Después de eso, nos pudimos levantar y lo pudimos coronar con la copa”, valora Barti.

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Su mejor partido en la Copa Libertadores 1991, recuerda, fue contra Boca. “Hice la jugada del primer gol, hice el segundo. La primera rueda fue buena, con Conce, con Barcelona en el Monumental. La final también fue un buen partido, pero el de Boca es el que más me recuerdan“.

Después de los logros de la Roja, Marcelo Barticciotto no tiene dudas que la Libertadores es título más importante del fútbol chileno: “Porque se coronó algo que lamentablemente otros equipos no pudieron hacer y quizás lo merecían. El caso de Cobreloa, Unión Española, el mismo Colo Colo del 73″.

“Lamentablemente, Chile es un país que recuerda poco a la gente que hizo algo por el deporte. No somos los primeros, pero bueno, a los que nos recuerdan, súper agradecido. Yo siempre digo que para vivir de la historia, hay que tenerla“, cierra el campeón de América.

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