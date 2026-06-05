El Cacique quedó sin opciones matemáticas de jugar las semifinales del certamen doméstico, teniendo por delante solo la Liga de Primera y la Copa Chile.

Colo Colo necesitaba de una ayuda en la Copa de la Liga 2026 que, lamentablemente para los albos, nunca llegó. Coquimbo Unido no dejó espacio para la sorpresa y terminó ganando por 2-1 a Deportes Concepción en su visita al Ester Roa Rebolledo.

Con esta victoria el Pirata llegó a 14 puntos en el Grupo A y se hizo inalcanzable para los albos, quienes tendrán que seguir viendo el certamen doméstico por la TV.

El Cacique se quedó segundo con diez puntos y, pase lo que pase en su visita a Huachipato este domingo al mediodía en el CAP, no podrá igualar lo hecho por los dirigidos por Hernán Caputto.

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Colo Colo dice adiós de la Copa de la Liga 2026

Al final para el equipo de Fernando Ortiz la derrota ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso en la fecha pasada. Con esa caída el destino de los albos dejó de estar en su manos, necesitando de un favor de Concepción que no pudo llegar.

Así las cosas al Cacique le queda jugar ante Huachipato casi por cumplir y pensar en que será su andar en al Liga de Primera y la Copa Chile, los dos torneos que tendrá por delante en la segunda mitad de este 2026.

Así quedó el Grupo A de la Copa de la Liga 2026

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En síntesis