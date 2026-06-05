Aníbal Mosa aseguró que tiene como objetivo reforzarse para lograr clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Colo Colo ya está preparando lo que será su mercado de fichajes para la segunda mitad del 2026. Los albos son absolutos líderes en la Liga de Primera y todo apunta a que serán el rival a vencer. Por lo mismo, el reforzarse como corresponde será clave para seguir arriba de todos.

Así lo entiende el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien fijó los objetivos que tienen como club para la búsqueda de nuevos jugadores en este periodo de contrataciones.

Para el dirigente, la gran meta del Cacique es poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y, bajo ese panorama, se potenciarán para no quedarse cortos en ese anhelo.

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Colo Colo fija sus metas en este mercado

El timonel albo afirmó a los medios que “no hay colocolino en el país que no sueñe con la próxima Copa Libertadores. Nos acostamos y levantamos buscando ese sueño. Mi cabeza está en la Libertadores. Ojalá sea más temprano que tarde”.

“Tenemos la limitante de que son tres jugadores y solo un cupo de extranjero, así que tenemos que ser muy inteligentes. Vamos a reforzar al equipo pensando en la segunda rueda para entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores, pensando en el próximo año”, agregó.

Fernando Ortiz habría en Colo Colo pedido dos jugadores en ofensiva para este mercado de mediados de año. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, el presidente del Cacique afirmó que “estamos buscando los lugares para reforzar al equipo, estamos abierto a eso. La segunda rueda va a ser muy complicada porque todo el mundo se va a querer jugar algo. Tras Cobresal vamos a buscar esos refuerzos puntuales”.

Cabe destacar que en los últimos días trascendió que Fernando Ortiz pidió para este mercado un extremo izquierdo, que además pueda jugar a perfil cambiado, y un volante ofensivo. ¿Podrá cumplirle la dirigencia al Tano?

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En síntesis

Colo Colo busca reforzarse para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores 2027.

busca reforzarse para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores 2027. El club tiene permitido fichar tres jugadores y dispone de solo un cupo extranjero .

. El presidente Aníbal Mosa confirmó que buscarán los refuerzos puntuales tras enfrentar a Cobresal.

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