Matías Claro, presidente de Cruzados, aseguró que como club lo primero que están viendo es la renovación del argentino Fernando Zuqui.

Universidad Católica ya se encuentra planificando lo que será su próximo mercado de fichajes. Los cruzados jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores y buscarán alcanzar a Colo Colo en la Liga de Primera, razón por la cual es necesario potenciar el equipo.

Sin embargo, en la dirigencia de Cruzados definieron la primera prioridad del club para el próximo periodo de contrataciones pensando en la segunda mitad de este 2026.

Así lo dejó en claro su propio presidente, Matías Claro, quien en charla con Radio Agricultura dejó en claro que como institución lo primero que están buscando es lograr la renovación de contrato de Fernando Zuqui en el mediocampo.

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Universidad Católica da su primer paso en este mercado

El dirigente afirmó que “tenemos un primer paso que resolver, que es cómo nos va con la renovación de Fernando Zuqui, la cual ya iniciamos. Estamos viendo la posibilidad de que haya algo que sea beneficioso para el jugador y el club”.

“Zuqui es un cupo de extranjero y cuando uno quiere potenciar el plantel hay que ver a los jugadores chilenos, pero también ver la posibilidad de potenciar con jugadores extranjeros muy importantes”, agregó.

Fernando Zuqui en esta temporada 2026 ha jugado 16 partidos, en los que registra tres asistencias en 1036 minutos de acción. | Foto: Photosport.

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Para cerrar y en torno al mercado que se viene, el timonel de la UC aseguró que “estamos en ese camino, también estamos viendo la oportunidad de jugadores chilenos”.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción este sábado 6 de junio a las 18:00 horas ante Cobresal en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Renovación de Fernando Zuqui es la prioridad de Universidad Católica para 2026.

es la prioridad de Universidad Católica para 2026. Octavos de final de la Copa Libertadores serán disputados por los cruzados.

de la Copa Libertadores serán disputados por los cruzados. Matías Claro, presidente de Cruzados, confirmó que Zuqui ocupa cupo de extranjero.

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