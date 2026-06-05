Daniel Garnero se ordena ante las bajas y define una novedosa formación para el duelo de U. Católica contra Cobresal.

U. Católica se enfoca en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Este sábado 6 de junio, los cruzados enfrentan a Cobresal en el Claro Arena con una pequeña vida para clasificar.

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El cuadro de la precordillera aun tiene chances de avanzar a semifinales, pero no depende de sí mismo. Necesita ganarle a los mineros y que, al mismo tiempo, Ñublense caiga ante U. de Concepción. Debe pensar, además, en superar en diferencia de gol a los chillanejos para imponerse en la tabla.

Para este encuentro, Daniel Garnero tiene bajas bastante importantes. Matías Palavecino cumple sanción por expulsión, Clemente Montes está en Europa con la Roja, y varios lesionados componen la lista de ausentes.

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El DT planifica mandar un equipo alternativo a la cancha del Claro Arena este sábado. Además de reemplazar a los ausentes, también saca a otros jugadores, como Vicente Bernedo y Fernando Zampedri, por decisión técnica.

Daniel Garnero se ordena ante las bajas en U. Católica: Clemente Montes es una | Photosport

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La formación de U. Católica contra Cobresal por hazaña en la Copa de la Liga

Según TNT Sports, la UC formaría con Darío Melo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Alfred Canales, Agustín Farías, Cristián Cuevas; Diego Corral, Juan Francisco Rossel, Justo Giani.

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Con lo que se ha trabajado el resto de la semana, también está la posibilidad de que Fernando Zuqui sea titular por sobre Cristián Cuevas y que Martín Gómez sume minutos sobre Justo Giani. Este viernes es el último entrenamiento.