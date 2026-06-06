Arabia Saudita aún no es una potencia planetaria, pero Medio Oriente sí es un epicentro en potencia del fútbol. ¿Esto se equilibrará?

Datos principales

Confederación: AFC.

Apodo: الصقور الخضر, al-Ṣuqūr al-‘Ajḍar (Los Halcones Verdes), الصقور العربية, al-Ṣuqūr al-‘Arabiyyah (Los Halcones Árabes).

Ranking FIFA: 61°.

Grupo en el Mundial: H (Uruguay, España y Cabo Verde).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Habitualmente, las Eliminatorias para Arabia Saudita no son tan complicadas. Pues bien, para el Mundial 2026 sí lo fueron. Los Hálcones Árabes fueron sorprendidos por Jordania en la Segunda Rueda de las clasificatorias, alcanzando el segundo lugar del Grupo G (perdiendo en casa por 1-2 ante los líderes grupales).

En la Tercera Rueda, que es la definitiva y complicada, las cosas no fueron rematar y abrazarse para los saudíes. Sobre todo, porque les tocó en el Grupo C, donde tuvieron que vérselas con Japón y Australia, rivales de temer. Y, claro, pese a perder ante ambos en casa, se repusieron gracias a victorias importantes ante China y Baréin de visita. De hecho, la localía de los Halcones Árabes fue terrible y ganaron sólo un partido en casa (dato freak: vencieron a China, en el único duelo jugado en Riad; todo el resto se jugaron en Yeda y no sumaron de a tres en ninguno).

Finalmente, Arabia Saudita se metió en el Mundial gracias a una regla un poco a su medida. Resulta que el Grupo B de la Cuarta Ronda se jugó íntegramente en territorio saudí y, esta vez sí, consiguieron ser primeros, pese a un empate sin goles ante Irak (clasificaron directo solamente por mayor cantidad de goles anotados).

Calendario y estadios en los que juega

Arabia Saudita vs. Uruguay (lunes 15 de junio, 18:00 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: DirecTV / Disney+.

España vs. Arabia Saudita (domingo 21 de junio, 12:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Cabo Verde vs. Arabia Saudita (viernes 26 de junio, 20:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

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Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.070 kms. (Miami-Atlanta-Houston).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 5,3%

Llegar a cuartos de final: 4,3%

Llegar a semifinales: 1,2%

Llegar a la final: 0,4%

Ser campeón: 0,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

“A la espera de un milagro numérico”: así titula la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, lo que pasará con Arabia Saudita en el Mundial 2026. Es que, si bien la IA cree que Los Halcones Verdes sumarán una victoria, su paso a la siguiente fase dependerá de cómo queden los otros once terceros lugares.

Vamos por parte, dijo Frankestein. El cuadro saudí tendrá un comienzo complejo ante Uruguay, cayendo en un partido en el que intentarán repetir la sorpresa del 2022 ante Argentina, pero que, gracias al planteamiento de Marcelo Bielsa, los uruguayos manejarán mejor. Victoria charrúa, para la IA (“chocarán contra la locura”).

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El partido ante España, para Gemini, es una caída que puede darse por descontada (“por el peso natural de la jerarquía europea”). Tendrán una chance tremenda ante Cabo Verde, en el cierre grupal, donde obtendrán un triunfo trabajado (“lavarán su imagen, pero quedarán al borde de la despedida”).

Como depende de otros factores, la IA no se la jugó del todo con decir si Arabia Saudita pasará o no a dieciseisavos de final. Pero, todo indica que no, porque “el ser mejor tercero implicará obtener, por lo menos, cuatro puntos”.

El plantel de Arabia Saudita

Porteros:

– Ahmed Alkassar (Al Qadsiah)

– Mohammed Alowais (Al Ula)

– Nawaf Alaqidi (Al Nassr).

Defensores:

– Abdulelah Alamri (Al Nassr)

– Ali Lajami (Al Hilal)

– Ali Majrashi (Al Ahli)

– Hassan Kadish (Al Ittihad)

– Hassan Altambakti (Al Hilal)

– Jehad Thikri (Al Qadsiah)

– Mohammed Abualshamat (Al Qadsiah)

– Moteb Al-Harbi (Al Hilal)

– Nawaf Buwashl (Al Nassr)

– Saud Abdulhamid (Lens)

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Mediocampistas:

– Abdullah Alkhaibari (Al Nassr)

– Aiman Yahya (Al Nassr)

– Khalid Al-Ghannam (Al Ettifaq)

– Mohamed Kanno (Al Hilal)

– Musab Al-Juwayr (Al Qadsiah)

– Nasser Al-Dawsari (Al Hilal)

– Salem Al-Dawsari (Al Hilal)

– Sultan Mandash (Al Hilal)

– Ziyad Al-Johani (Al Ahli)

– Alaa Al-Hejji (Neom)

Delanteros y Extremos:

– Abdullah Al-Hamddan (Al Nassr)

– Feras Al-Brikan (Al Ahli)

– Saleh Al-Shehri (Al Ittihad)

Jugador estrella: Salem Al-Dawsari

El fútbol del Medio Oriente tiene un rostro indiscutido y le pertenece a Salem Al-Dawsari. El extremo asume la responsabilidad creativa de Arabia Saudita gracias a una agilidad indescifrable por la banda izquierda y un remate letal de larga distancia. Su estatus de máxima figura no responde solo a su talento con el balón, sino a una frialdad excepcional para resolver en los momentos críticos. Mientras otros sienten la presión en los torneos grandes, él se agiganta, convirtiéndose en el argumento ofensivo más confiable de su escuadra para generar peligro real.

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Toda su trayectoria está ligada al dominio del Al Hilal, institución donde se formó y con la que ha gobernado el torneo doméstico a su antojo. Salvo un breve préstamo en el Villarreal español en 2018 que le sirvió para sumar roce internacional, su carrera se cimentó íntegramente en Riad. Con su club ha levantado múltiples ligas locales y se ha coronado campeón de la Liga de Campeones de la AFC en reiteradas ocasiones, siendo distinguido incluso como el Mejor Jugador de Asia. Actualmente, es el emblema de un plantel que comparte con estrellas globales de contratos millonarios.

Al vestir la indumentaria de su país, su nombre ya pertenece a los libros de historia dorada. Disputó los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, anotando tantos en ambos certámenes. Sin embargo, el instante que lo inmortalizó a nivel global ocurrió justamente frente a Argentina en Lusail: allí desenfundó un derechazo espectacular al ángulo que selló una de las victorias más impactantes en la historia de la competición. Hoy, superando la barrera de las ochenta internacionalidades, comanda a su nación hacia el desafío de Norteamérica con la ambición de revalidar su jerarquía frente a la élite.

Salem Al-Dawsari es el saudí diferente | Getty Images

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Jugador a seguir: Hassan Altambakti

Hassan Altambakti es el cerrojo saudí. Aunque ya es un nombre consolidado en la competitiva liga local, este zaguero central del Al Hilal posee las condiciones para mostrarse ante el mundo. Nacido en Riad, emergió de la cantera del Al-Shabab, teniendo un crecimiento rápido. Su capacidad de anticipación, sumada a una pulcritud técnica para salir jugando bajo presión, lo convierten en el prototipo de defensor moderno que suele brillar.

Luego de sostener la estantería de Al-Shabab, su salto al Al Hilal lo llevó a la máxima exigencia continental. Allí, Altambakti ha sumado títulos domésticos y roce internacional en la Champions League de Asia, consolidándose como un titular inamovible en una plantilla repleta de estrellas. Es esta regularidad en el equipo más laureado de la región lo que certifica que está listo para el siguiente gran desafío. Y, ojo, su aporte no se limita solo a la marca. También, es un iniciador de juego vital, capaz de romper líneas con pases precisos o conducciones elegantes. Es el típico defensa que crea juego.

Ha sido el pilar de la renovación defensiva en la selección de su país. Altambakti fue una de las figuras silenciosas en la histórica victoria sobre Argentina en el Mundial de 2022, donde tuvo una actuación soberbia ante monstruos del ataque. Tras ese hito, asumió la capitanía en el proceso hacia el Mundial 2026, demostrando un liderazgo natural. Si Arabia Saudita logra superar la fase de grupos, gran parte del mérito recaerá en la solidez que Hassan Altambakti logre imponer en el fondo, transformando su estatus de promesa regional en una realidad global.

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Técnico: Georgios Donis

Georgios Donis se hizo un nombre en Europa manejando a grandes de su país, como Panathinaikos y AEK Atenas. Sin embargo, su verdadero posgrado lo rindió en Medio Oriente. Durante casi una década, paseó su sapiencia por elencos de la talla del Al Hilal, Al Fateh, Al Wehda y Al Khaleej. Ese recorrido extenso le permitió levantar copas locales y, más importante aún, interiorizarse con las virtudes de prácticamente todos los futbolistas que integran el campeonato saudí.

No es de aquellos que privilegia los discursos románticos. Pragmático, su idea principal radica en consolidar un bloque que no regale centímetros durante el retroceso ni pierda el orden bajo presión. Para eso, no se casa con una sola táctica. Moldea la formación dependiendo del rival de turno, aunque con la constante de utilizar el robo rápido de pelota. Aprovecha la técnica y la velocidad natural de los jugadores árabes para armar contragolpes punzantes, castigando los espacios del oponente sin amasar el balón eternamente.

A menos de dos meses de arrancar el Mundial de 2026, la federación saudí finalizó sorpresivamente el proceso de Hervé Renard. Así, las llaves del equipo terminaron en manos del griego. La razón de su elección parece evidente: aprovechar su sintonía con el medio local para calmar el ambiente y afinar los detalles tácticos en contrarreloj. Donis enfrenta el mayor reto de su vida en Norteamérica, apostando por la familiaridad con el vestuario. Habrá que ver si el poco tiempo de preparación le es suficiente.

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Posible 11

Mejor participación de Arabia Saudita en los Mundiales

Si en 2022 la Selección de Arabia Saudita dio la sorpresa al ganar ante Argentina en su debut, mayor fue la impresión en 1994, año en que los saudíes fueron la revelación del torneo jugado en Estados Unidos.

Arabia Saudita venía de ser el subcampeón de la Copa Asia de 1992, cuando perdió la final ante Japón. Con esa misma generación a cuestas, llegó a la cita que se realizaba en el mismo lugar que este 2026. En el debut estuvieron a nada de sorprender a Países Bajos (2-1) con un gol tempranero. Luego, sumaron dos victorias: una esperable ante Marruecos y una sorpresa, ante Bélgica.

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Pero si eran la Cenicienta de aquel torneo, se encontraron de frente, en octavos, con la gran sorpresa de 1994, Suecia. Kennet Anderson y Martin Dahlin detuvieron al equipo saudí, que dejó en suelos norteamericanos su mejor participación, hasta el momento, en una Copa del Mundo.

Jugador histórico destacado: Majed Abdullah

Instalado en Medio Oriente durante toda su carrera, Majed Abdullah solventó un cartel de superestrella. Fiel a la camiseta del Al-Nassr durante sus 22 años de profesional, el atacante colaboró con convertir al elenco de Riad en una potencia temible. Durante las décadas de los ochenta y noventa, comandó la obtención de múltiples campeonatos locales y trofeos internacionales, quedándose con la corona de máximo artillero de la liga saudí en seis ocasiones distintas. Esa marca es, hasta el día de hoy, inalcanzable.

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Si lo llegamos a poner como mejor jugador de Arabia Saudita no es por una exageración nostálgica. A diferencia de otros talentos asiáticos que figuraban por chispazos, este delantero fue constante, combinando agilidad, un salto prodigioso para el juego aéreo y una frialdad absoluta en la definición. Era tal su jerarquía que algunos técnicos contrarios diseñaban entramados defensivos enteros solo para intentar neutralizar su impacto en el área.

Vistió los colores de los Halcones Verdes en la era dorada de su país. Allí, se alzó como el goleador histórico indiscutido de su selección con 72 tantos y fue el pilar fundamental para levantar las dos primeras Copas Asiáticas saudíes, en 1984 y 1988. Como broche de oro, capitaneó al grupo que logró la inédita primera clasificación mundialista en Estados Unidos 1994. El nombre de Majed Abdullah sigue generando respeto en Medio Oriente.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Arabia Saudita?

La principal fortaleza de Arabia Saudita para este certamen radica en el roce internacional adquirido sin salir de su país. Gracias a la millonaria inversión en la Saudi Pro League, la base del equipo entrena y compite semanalmente contra grandes figuras del orbe. Este ecosistema elevó drásticamente el ritmo interno de sus futbolistas, dotándolos de una madurez táctica y un temple competitivo que antes solo se conseguía emigrando a las principales ligas de Europa.

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Su innegable despliegue físico y orden colectivo son sus otras fortalezas. Fieles al libreto que tantas alegrías les dio en el pasado reciente, los Halcones Verdes apuestan por un bloque cortísimo, capaz de presionar alto y asfixiar la salida rival. Tienen una capacidad aeróbica envidiable para sostener el desgaste durante todo el compromiso, convirtiéndose en un rival sumamente incómodo que obliga a sus oponentes a pensar rápido y ejecutar a un toque.

Sin embargo, el mayor talón de Aquiles de la escuadra saudí es su nula exportación de talento al Viejo Continente. Al tener un torneo doméstico tan lucrativo, los seleccionados no tienen el incentivo de militar en Europa. A la hora de la verdad, frente a potencias que no perdonan, esa falta de colmillos internacionales, pasa factura.

Finalmente, su otra gran debilidad asoma en el juego aéreo y la generación de ataque frente a defensas cerradas. Físicamente, son un equipo liviano que sufre una barbaridad defendiendo la pelota parada ante rivales de mayor envergadura. Además, si el oponente les cede el balón y se repliega, carecen de la claridad cerebral para romper líneas, cayendo recurrentemente en la trampa de los centros frontales que facilitan el trabajo de los centrales contrarios.

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Datos freak de Los Halcones Verdes

Fue tratado como un héroe, como un dios nacional, y terminó hundiéndose por su proeza. Es lo que le pasó a Saeed Al-Owairan, jugador que anotó uno de los goles más lindos de los mundiales, recorriendo 70 metros de la cancha con el balón en los pies. Su gol le dio una rápida fama en su país. La misma que lo terminó llevando por el mal camino.

Tras apodarlo el “Maradona del Desierto”, el jugador se la creyó de verdad y comenzó a vivir una vida de excesos. De hecho, en 1996, la terrorífica policía religiosa saudí lo atrapó socializando con mujeres extranjeras y bebiendo alcohol, algo completamente prohibido por el régimen. Esto hizo que fuese condenado a varios meses de cárcel, arruinando su carrera en uno de sus mejores momentos.

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Y si las reglas del país son duras con sus habitantes, los directivos de la Federación saudí siguen los mismos lineamientos. Es lo que se pudo ver en Francia 98, cuando un DT que venía de ser campeón del mundo vivió en carne propia la ira de la familia real.

Carlos Alberto Parreira había sido campeón del mundo con Brasil en 1994 y volvía a llegar a un Mundial, el de 1998, timoneando la banca de Arabia Saudita. Tras un comienzo con dos derrotas (1-0 ante Dinamarca y 4-0 ante Francia), la paciencia de la propia familia real se agotó y en los camarines, tras la caída ante los galos, decidieron pasarle el sobre azul. Se transformó, tristemente, en el primer DT en ser echado en medio de un Mundial.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Hay que darle un mérito a la Selección de Arabia Saudita que participó en el Mundial de Qatar 2022: vencieron a los que, a la postre, se coronaron como campeones del mundo. Este hito puede parecer baladí, pero derrotar a un campeón del mundo (recordando que Argentina ya lo había sido) es un logro importante que los saudíes pueden replicar, considerando que comparten grupo con España y Uruguay.

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De esta forma, un triunfo ante los ibéricos o los charrúas convertiría a Arabia Saudita en la primera selección en ganarle a un campeón del mundo en la primera fase de dos mundiales seguidos.

Junto con eso, los saudíes pueden romper con una marca que vienen cargando durante todo el siglo XXI: no pasar la fase de grupos. Si bien esto lo consiguieron en Estados Unidos 1994, ya son más de treinta años sin probar el elixir de octavos (o, en este caso, de dieciseisavos). ¿Lo conseguirán en medio de un grupo tan complejo? Los Halcones Verdes son expertos en sorprender.