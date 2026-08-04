El lateral derecho se quedó sin club tras terminar su contrato con Colo Colo y el ex seleccionado se acerca al retiro.

Uno de los tantos perjudicados que tuvo la pésima temporada 2025 de Colo Colo fue Mauricio Isla, quien salió del cuadro albo tras terminar su contrato, el que no fue renovado por Blanco y Negro.

El Huaso se tuvo que ir del Monumental tras un año y medio en el club albo, y se pensaba que iba a encontrar una nueva casa rápido, debido a su gran trayectoria en la selección chilena, pero no fue así.

Mauricio Isla se quedó sin equipo, nadie lo quiso y lleva toda la temporada 2026 sin jugar. A pesar de ello, no ha anunciado públicamente su retiro del fútbol.

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Mauricio Isla abre la puerta al retiro del fútbol

Donde sí se puede ver habitualmente a Mauricio Isla es en las redes sociales, donde tuvo un intercambio con un seguidor y despertó las dudas acerca de su futuro inmediato.

“Un grande, Mauricio. Disfruta la vida, aunque me gustaría verte jugar el último baile”, le escribió un seguidor al Huaso, quien tuvo respuesta por parte del ex Juventus.

Mauricio Isla le escribió al hincha de forma escueta, pero clara: “está difícil el último baile. Saludos“.

Mauricio Isla se alista para el retiro del fútbol. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Pero el diálogo siguió, ya que el mismo seguidor le planteó lo siguiente: “entonces espero verlo en el fútbol como DT, tiene mucho que entregar al fútbol“. Mauricio Isla respondió con un seco “esperemos”.

Mauricio Isla lleva todo 2026 sin jugar y el cierre de pases de la segunda rueda de la Liga de Primera se cierra un día antes de la fecha 19, por lo que se ve difícil que encuentre club en Chile en los días venideros.

En síntesis

Mauricio Isla quedó libre tras no renovar con Colo Colo al finalizar 2025.

quedó libre tras no renovar con Colo Colo al finalizar 2025. Toda la temporada 2026 lleva el lateral chileno sin jugar en algún club.

lleva el lateral chileno sin jugar en algún club. 19ª fecha marca el límite previo para el cierre del libro de pases.