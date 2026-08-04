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Fútbol Chileno

Bichi Borghi detalla tres fallas de Arturo Vidal como líbero de Colo Colo: “Era un león”

Borghi indica que Vidal debe manejar mejor las barridas, su ímpetu para ir a recuperar la pelota y asegurar la salida desde el fondo.

Por Felipe Escobillana

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Borghi señala que Vidal debe pulir cosas como líbero de Colo Colo
© IA GeminiBorghi señala que Vidal debe pulir cosas como líbero de Colo Colo

Claudio Borghi sabe mucho de fútbol y por eso escucharlo siempre es un agrado. Porque explica conceptos tácticos o técnicos más allá de lo evidente, gracias a su ojo clínico.

En TNT Sports se dio el tiempo de analizar a Arturo Vidal, que si bien ha tenido una buena temporada en Colo Colo, ante Everton jugó un partido más opaco de lo habitual. Y el Bichi señaló que debe perfeccionar algunos temas siendo el líbero.

“Arturo algunas situaciones no las está manejando bien”, indicó el DT que le dio protagonismo en los albos el 2006 y 2007. “Primero, hace seis años se barría y la pelota no pasaba, era un león. No tenías ninguna posibilidad de pasar”, explicó.

Entiende que muchas veces eso ahora no sucede. “Hoy se está barriendo y no está llegando a esos balones”, lo que complica a la defensa por su posición de último hombre. “Porque si se barre y no gana, no está ganando“, agrega.

Borghi analiza lo que debe mejorar Vidal como líbero de Colo Colo

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Vidal como líbero debe proteger más a Colo Colo

También detecta otro error por su ímpetu. “Después, cuando pierde debe retrasar la jugada, no ir a recuperarla. Cuando retrasas tienes más posibilidades de quitarla. Si vas a buscarla y te pasan, quedas desnudo completamente”, dice Borghi.

Ahí es donde le pide más claridad a sus 39 años. “Entonces no entendió esa pérdida de velocidad, que el puesto que tiene es de extrema seguridad, pues no está jugando en el mediocampo”, señala el campeón del mundo.

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Es más: también piensa que expone mucho a sus compañeros al salir jugando en la zona defensiva. “Esos pases que da de espalda a un compañero dentro del área, no debería darlos“, algo que en las últimas fechas complicó a Wiemberg, a Méndez y Alarcón.

“Si puede jugar la pelota sobre la línea, perderla sobre la línea, no es lo mismo que perderla al borde de tu área. Eso todavía no lo maneja”, detalló.

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