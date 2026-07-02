El ex adiestrador y ahora comentarista deportivo abordó la situación del “10” del Romántico Viajero y que suma cinco partidos sin ser citado.

Universidad de Chile sumó una nueva derrota ante Unión La Calera. El Romántico Viajero, que contó con Fernando Gago, no pudo superar a los cementeros y cayó por la cuenta mínima en el Estadio Nacional.

Encuentro que además acrecentó la crisis de Lucas Assadi. Esto debido a que el “10” de la U sumó su quinto partido sin ser convocado. Por lo que su caso sigue preocupando en la interna del CDA.

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En la semana se habló de una posible salida a préstamo a Coquimbo Unido. Lo que se activó por el llamado de Hernán Caputto para aprovechar a Assadi ya que no es considerado por Gago. Sin embargo, está opción se descartó y solo se buscará una chance en el extranjero para el seleccionado nacional.

“Yo voy a poner al que mejor entrene en la semana. Independiente de las condiciones de cada futbolista. Necesito a todos comprometidos. Es un jugador fundamental, yo pedí que se renueve. Pero se tiene que ganar los minutos”, recalcó Fernando Gago, sobre las condiciones que debe asumir Assadi.

El tema es que el tiempo pasa y Assadi sigue sin jugar. Lo que abordó Claudio Borghi comparando su caso con un ex Colo Colo y que dejó una potente reflexión.

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El consejo de Claudio Borghi a Lucas Assadi: Lo comparó con Jorge Valdivia

En el programa Todos Somos Técnicos, el Bichi abordó la situación de Lucas Assadi. Incluso reveló que él también pasó por lo mismo en su estadía por Italia.

“A mi me pasó lo mismo en el Milán. No tenía cupo para jugar, y pedía salir. Pero a dónde iba a ir. La Sampdoria me buscó, pero el Presidente no quería reforzar a un rival. Lo mismo con la Roma, también me quería. Pero no se dio”, confesó en TNT Sports.

Lucas Assadi preocupa en la U: lleva cinco partidos sin ser convocado

Pero está situación de Assadi también la presenció ya como entrenador. A tal punto que dejó como enseñanza lo ocurrido con Jorge Valdivia en Colo Colo.

“Esto me recuerda al mismo caso que vi en Colo Colo con Jorge Valdivia. Él se tuvo que ir a la U de Conce. Es muy parecido el caso. Él tenía condiciones, pero no tenía la oportunidad de jugar”, expresó el Bichi.

Ahora el punto de inflexión para Borghi, fue la actitud del “Mago” y que esto finalmente le permitió relanzar su carrera. “Después Valdivia lo pudo revertir. Pero hay otros que no la revierten. Ahí empieza a jugar también el carácter y la personalidad”, sentenció.