Johnny Herrera lamentó el momento de Assadi en la U y reconoció tristeza por una polémica postal del jugador en el duelo contra San Felipe, el cuarto en el que no fue citado. De todas formas, el ex 25 deja botando que la mayor responsabilidad es del entrenador.

Universidad de Chile espera por Unión La Calera en una nueva fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. Los azules vienen de derrotar a Unión San Felipe (2-0) en medio de la irregularidad mostrada por el equipo dirigido por Fernando Gago, hoy Fabricio Coloccini de forma interina.

Junto a la irregularidad y el problema de salud que afecto a Gago, en la U es un peso el bajísimo presente de Lucas Assadi. El talentoso atacante formado en el CDA cumplió cuatro partidos fuera de la citación por decisión técnica… y ante los cementeros tampoco fue incluido.

En el programa Los del VAR de PorcelTV, el ídolo y ex arquero de los azules, Johnny Herrera, lamentó el momento del canterano y deja botando que el mayor responsable de la situación es el entrenador, Fernando Gago.

En el duelo contra San Felipe, Assadi fue captado en la tribuna por TNT Sports y muchos criticaron su actitud. “Me dio pena porque, de una u otra forma, Lucas era el mejor jugador y con mejor proyección y presente en el fútbol chileno el año pasado”, dijo Herrera.

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Herrera: Assadi necesita cariño y la rompe

Agrega: “que haya cambiado tanto su rendimiento de seis meses a la fecha es difícil de asimilar. Uno es hincha y Assadi es el ídolo de mi hijo, le encanta como juega Luquitas Assadi y de pronto pasar por este mal momento porque no haya sido apoyado, o quizás son problemas personales, uno no sabe“.

La imagen de Assadi que desató críticas y división en Universidad de Chile.

“No lo alcancé a conocer, él era muy chiquitito cuando yo estaba en la U. Pero ya se hablaba de él porque agarraba la pelota y se pasaba a siete… literal. Y verlo en esa imagen, más allá de triste, yo creo que está medio tostado por la situación. Si no te citan en Copa Chile cuando juega la mitad de tus compañeros en la juvenil, qué se espera a futuro”, complementa.

Si bien desde El Pirata lo han descartado, el ex arquero sostuvo que “si por ejemplo partiera a Coquimbo a jugar Copa Libertadores, se va a encontrar con Caputto que le va a hacer un poquito de cariñito. Y Lucas va a entrar a la cancha y la va a recontra romper. Te lo firmo“.

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Por último, y reiterando que el puentealtino necesita otras formas, Herrera sentenció que “siempre he dicho que hay jugadores que tienen formas y formas de tratarlos, son todos distintos en un plantel, y Lucas merece un trato especial. Hay jugadores que tienes que hacerles cariño y Assadi es uno de ellos“.

Resumen:

-Universidad de Chile derrotó 2-0 a Unión San Felipe por la Copa Chile 2026.

-Fabricio Coloccini dirige interinamente a la U tras problemas de salud de Fernando Gago.

-Lucas Assadi acumula cuatro partidos consecutivos sin ser citado por estricta decisión técnica.