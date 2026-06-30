No va a Coquimbo: El Pirata niega estar interesado en sacar a Lucas Assadi de Universidad de Chile. El joven talento vive quizás su peor momento en el Chuncho.

Lucas Assadi es tema en Universidad de Chile. Pese a que el jugador renovó contrato con los azules a poco de expirar el vínculo, con nuevo firma hasta diciembre de 2028, el atacante sufre un largo bajón y ni siquiera está jugando.

En específico, Assadi cumplió su cuarto partido sin entrar en la convocatoria. Fernando Gago y el interino Fabricio Coloccini confirmaron que el jugador está cortado por decisión técnica y la consigna de que “el que no corre no entra”.

Assadi comenzó el año como titular, pero con el correr de las semanas fue perdiendo terreno hasta desaparecer, sumando críticas y rumores de partida.

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Coquimbo descarta interés en Assadi

De hecho, en la Cuarta Región aseguraron que el joven talento estaba cerca de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido, con “conversaciones avanzadas”.

Assadi no está en los planes de Coquimbo Unido.

Sin embargo, desde el mismo club pirata revelaron a Radio ADN que el rumor es totalmente falso: “desde el puerto de la Cuarta Región aseguran que ni preguntaron por Assadi“, informan.

Así las cosas, Assadi tiene sólo las mismas opciones para salir de la U: sondeos del fútbol de Israel y Ucrania, lejos de los 5 millones de dólares que esperaba recibir en su momento el Chuncho.

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Cabe recordar que hace algún tiempo era seguro que Assadi partiría ahora a mitad de año, en un salto al extranjero. Ahora aparece más probable un éxodo por la molestia del jugador, esto por perder toda opción en el once y la banca azul.

Resumen:

-Lucas Assadi: renovó su contrato con Universidad de Chile hasta diciembre de 2028.

-Cuatro partidos: suma sin ser convocado por decisión de Fernando Gago y Fabricio Coloccini.

-Israel y Ucrania: son los únicos sondeos tras descartarse su traspaso a Coquimbo Unido.