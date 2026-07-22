El ex entrenador de Universidad de Chile y bicampeón con los azules le dejó el acuerdo botando a la U y Alexis: jugar en el equipo de sus amores es ahora.

Alexis Sánchez vuelve a entrar en la órbita de Universidad de Chile, actualmente sin club tras terminar su contrato con el Sevilla. El delantero de 37 años podría cumplir su sueño de defender al Chuncho, aunque el camino no es fácil.

Este miércoles se supo que Alexis se abre a fichar por la U en caso que no aparezca una oferta de renombre en el extranjero. Eso sí, el presente de Azul Azul por chanchullos varios es un obstáculo tanto para el club como el jugador.

En conversación con RedGol, el ex entrenador de la U y bicampeón con los azules, César Vaccia, manifestó tajante que “es ahora: Alexis por lo menos no tiene ofertas serias que se conozcan, no lo sigue algún club grande del extranjero. Por su edad que tiene, va de la mano con la dificultad de fichar por un club grande en Europa“.

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Vaccia: Alexis necesita el cariño y afecto del hincha de la U

“Yo lo que creo es que Alexis necesita cariño y afecto; pasarlo bien, divertirse, ser querido y reconocido. Y qué mejor que en la U, el club de sus amores, y la gente de la U y en general de Chile, lo adoran”, añadió Vaccia.

César Vaccia le golpea la mesa a la U y Alexis: el tocopillano de azul debería ser ahora.

El otrora deté sostiene que “creo que le haría muy bien a Alexis venir a la U, especialmente en lo familiar. Hay unas declaraciones de su pareja, que dice le gustó Chile. Y todas esas cosas influyen”.

“El consejo es para Alexis y para la U. Con todos los problemas y líos administrativos que tiene la U, sería un bálsamo para esta directiva conseguir el fichaje de Alexis y sería una alegría para la gente“, sentenció Vaccia.

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Cabe recordar que Alexis ha aparecido en la carpeta de la Major League Soccer, el fútbol de Arabia Saudita, Brasil y Argentina. ¿Llegará a la U? Difícil adivinarlo.

Resumen:

-Alexis Sánchez, de 37 años, está sin club tras finalizar su contrato con el Sevilla de España.

-El delantero se abre a fichar por la U si no surgen ofertas competitivas en el extranjero.

-MLS, Arabia Saudita, Brasil y Argentina son otras ligas que han mostrado interés en Alexis.