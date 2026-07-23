La gran obsesión de Colo Colo en este mercado usa guantes. Los Albos han buscado por cielo, mar y tierra a un nuevo arquero. Uno de los principales candidatos habló del tema.

Los dirigidos por Fernando Ortiz tuvieron una muy buena primera parte del año. Prueba de ello es que son los muy cómodos líderes del torneo nacional, con 10 puntos de diferencia con Universidad Católica, su más inmediato perseguidor. Claro que siempre hay algo que mejorar.

El candidato al arco de Colo Colo

Muchos nombres han sonado para suplir la baja del lesionado Fernando de Paul, pero ninguno ha llegado. Uno de los candidatos es Andrés Salazar, quien lejos de negar la opción, habló de sus ganas por llegar al Monumental y ponerse la camiseta de Colo Colo.

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“Sé que estoy en carpeta y estamos a la espera de que puedan llegar a tomar la decisión. Estoy libre y dejé pasar algunas opciones para esperar esta, porque sé todo lo que implica Colo Colo”, indicó Salazar a AS Chile.

El meta colombiano de 32 años viene de jugar en Águilas Doradas de su país. Actualmente tiene el pase en su poder, por lo que sería una opción sencilla para los Albos. “Estamos esperando una respuesta por parte del club, si es que es positiva. Y vamos a darle para adelante si es que es así”, comentó.

Salazar espera el llamado de Colo Colo. Imagen: Instagram

Santiago Mele estuvo muy cerca, pero finalmente eligió a Independiente. Colo Colo también está cotizando a Vozinha, pero a falta de poco tiempo, la opción de Andrés Salazar no es descabellada. El cafetero se muere de ganas por jugar con el indio en el pecho.

“Es uno de los equipos más grandes de Chile y sé todo lo que implica a nivel latinoamericano y mundial. Sería una bendición poder estar allá y ser parte de esa gran institución”, cerró Salazar.