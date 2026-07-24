El arquero, que brillara con Cabo Verde en la Copa del Mundo, será refuerzo del Cacique para la segunda rueda. Esto es lo que recibirá en este paso en su carrera.

Vozinha jugará en Colo Colo. Sí, así como lo lees. La gran figura de Cabo Verde en el Mundial 2026 fue anunciado como el flamante primer refuerzo del Cacique para la segunda rueda de la temporada.

El guardameta de 40 años finalizó su participación en la Copa del Mundo enamorando al planeta con su nivel y carisma. Después de terminar contrato con el Chaves de Portugal, su futuro era un misterio y hoy lo lleva rumbo al fútbol chileno, donde le esperan Arturo Vidal, un liderato y un equipo que ya piensa en 2027.

Y es que el caboverdiano arribará a nuestro país para jugar en un club que sueña en grande de la mano de Fernando Ortiz. Ahí, tendrá que ganarle el puesto a un joven que ha demostrado con creces que tiene con qué mantenerse como titular.

El Colo Colo al que llega Vozinha después de brillar en el Mundial 2026

Colo Colo remece el mercado de fichajes y logra un golpe mundial con el fichaje de Vozinha. El arquero será refuerzo del Cacique, según lo anunció el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llegando al club más ganador de Chile y del que hoy se habla en todo el planeta.

Vozinha aterriza en un Colo Colo que vive un gran momento. Foto: Getty Images.

En el Estadio Monumental, le espera un plantel que hoy es líder de la Liga de Primera con 39 puntos y que está clasificado a los octavos de final de Copa Chile. Dos títulos asoman en el horizonte para aumentar el palmarés del guardameta, el que suma dos: con Mindelense de Cabo Verde y Limassol de Chipre.

Eso no es todo, ya que en Colo Colo no será la única figura de talla mundial. Arturo Vidal es el gran referente del Cacique y, con contrato hasta fin de año, será quien lo reciba como el capitán del cuadro albo.

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En cuanto a la pelea en la portería, el escenario es claro: llega a pelear el puesto con Gabriel Maureira, joven de 19 años y que tomó el lugar ante la lesión de Fernando De Paul. El rendimiento del canterano ha sido más que destacado y, con el Tuto volviendo a las canchas en septiembre, tendrá que disputar un lugar al que llega como figura después de sus actuaciones en el Mundial.

Fernando Ortiz, técnico del Eterno Campeón, fue claro al hablar luego del triunfo frente a Deportes Limache en el regreso de la Liga de Primera 2026. “En la negociación no estoy. En esas cosas no soy encargado. Lo que sí sé y tengo claro es que es un jugador más y tendrá que pelear el puesto como los demás“, señaló el DT.

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Vozinha llega a Colo Colo y sacude el mercado de fichajes mundial. El arquero que se robó el corazón de los hinchas aterriza en el Cacique para pelear el puesto con un joven que demostró que la camiseta no le quedó chica.

Los números de Vozinha en la última temporada

Vozinha llega a Colo Colo luego del Mundial y de haber disputado un total de 19 partidos oficiales con el Chaves en la temporada 2025/26. En ellos dejó su arco en cero en 6 ocasiones y recibió 23 goles en los 1.710 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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En resumen, Vozinha y Colo Colo