La presidenta de Azul Azul volvió a comentar la opción de que el máximo goleador de la selección chilena llegue al cuadro laico.

La situación en Universidad de Chile no es para nada tranquila, debido a los problemas legales que enfrenta Azul Azul, con el ex presidente del directorio, Michael Clark, investigado por los negocios en la propia concesionaria que administra al elenco laico.

Cada vez que hay inconvenientes en la U, aparece como “cortina de humo” el nombre de Alexis Sánchez y un posible fichaje en el cuadro estudiantil, algo que negó de plano el propio goleador histórico de la Roja.

A pesar que el Niño Maravilla dijo que no está ni cerca de venir a Universidad de Chile, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, volvió a decir que el arribo del delantero al CDA sigue siendo un sueño.

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Cecilia Pérez vuelve a hablar de Alexis Sánchez

En la antesala al partido de la U con Audax Italiano en La Florida, la ex intendenta de la Región Metropolitana se refirió a un potencia arribo de Alexis Sánchez al cuadro estudiantil.

“Jamás voy a revelar si uno está en negociaciones con tal o cuál jugador”, fue lo primero que dijo Pérez en tono de risa.

“Sí voy a sostener lo que he señalado y que está en el corazón de todos los hinchas de la U… Qué ganas, qué gusto y qué sueño sería que Alexis llegara a jugar a nuestro club, sería maravilloso“, agregó.

Para cerrar el tema, Cecilia Pérez indicó que “si se puede dar, se dará y ustedes para variar serán los primeros en conocerlo. Si no, y tiene oportunidades en otros mercados, uno lo respeta y habrá que esperar el momento para que eventualmente pueda terminar su carrera en Chile”.

Por ahora, Alexis Sánchez está buscando un club en Europa tras su salida de Sevilla y está muy lejos de volver al fútbol chileno.