Este zurdo carrilero de 24 años tuvo negociaciones avanzadas para llegar al Romántico Viajero en 2025, pero todo quedó en nada. Una conocida periodista ratificó el monto de su llegada al cuadro más grande del fútbol paraguayo.

Este carrilero izquierdo se despidió formalmente de la hinchada de Audax Italiano después del partido que el equipo de colonia perdió ante U de Chile, pues pronto será refuerzo de Olimpia, el cuadro más grande y ganador de Paraguay. Se trata de un futbolista surgido en la cantera de los Tanos.

Un zurdo que incluso llegó a hacerse exámenes médicos para fichar por el Romántico Viajero en julio de 2025. Sí, todas las referencias son para Esteban Matus, quien pronto se pondrá a las órdenes de un viejo conocido del fútbol chileno: Pablo Vitamina Sánchez, quien lo hizo debutar.

En aquel momento, Manuel Mayo se refirió a eso. “Teníamos un acuerdo con el Audax, no con el jugador”, manifestó el gerente deportivo de Azul Azul en esa tratativa que finalmente no fructificó. Por su parte, el timonel de los audinos fue mucho más enfático. “Le faltaron el respeto al club por un mal manejo”, lanzó Gonzalo Cilley.

Esteban Matus en acción ante Olimpia, su nuevo club. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero como Matus jugó ante el Decano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, dejó a todos boquiabiertos. “Después del primer partido que jugamos con Audax quedamos asombrados. Nos preguntamos ‘¿quién es este chico?”, afirmó el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, en una entrevista con Fútbol a lo Grande.

En ese contexto, se reveló el monto que invertirá el albinegro para quedarse con los servicios de Matus: “el elenco paraguayo desembolsó 730 mil dólares por el 70 por ciento de su pase”, informó la periodista Andrea Hernández en su cuenta de X. Vale decir, unos 687 millones de pesos chilenos.

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Se despidió vs U de Chile: más detalles del fichaje de Esteban Matus en Olimpia de Paraguay

Esteban Matus jugó los 90 minutos en la derrota audina ante U de Chile y ese fue su último partido antes de cerrar su fichaje por Olimpia de Paraguay. Los verdes aspiran a que el jugador chileno de 24 años tenga otro traspaso. Y se quedaron con el 30 por ciento de sus derechos económicos.

El adiós de Matus a la hinchada de Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Firma un contrato de cuatro años”, sentenció Andrea Hernández, siempre en la exred social del pajarito. Además de eso, el cuadro itálico quedó con la autorización de sumar otro refuerzo a los tres que permiten las bases de la Liga de Primera 2026.

Esteban Matus en acción ante Charles Aránguiz en el Estadio Nacional. (Pepe Alvujar/Photosport).

Esto porque la venta de su pase superó el monto establecido reglamentariamente que permite un fichaje más. Los Tanos ya habían asegurado al enganche César Pinares como agente libre y al extremo Ariel Uribe, quien se sumó desde Universidad de Concepción. Además de eso, pronto oficializarán al delantero Damián Pizarro.

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