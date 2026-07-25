El jugador estaba cerca de convertirse en nuevo jugador de Olimpia, pero las negociaciones sufrieron un inesperado freno y el club guaraní ya analiza alternativas.

El mercado de fichajes continúa sorprendiendo y ahora uno de los nombres que vuelve a estar en el centro de la atención es Esteban Matus, una de las principales figuras de Audax Italiano, quien podría dejar el fútbol chileno para continuar su carrera en Paraguay.

Durante las últimas horas se informó que el lateral estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Olimpia, luego de que el reconocido periodista César Luis Merlo revelara que el cuadro paraguayo alcanzó un acuerdo por su incorporación.

“El club acordó su compra y el futbolista, que había estado cerca de la U de Chile, firmará un contrato a largo plazo”, señaló el especialista sobre el futuro del jugador. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, surgió un inesperado giro que podría complicar la operación y poner en duda la llegada de Matus al elenco paraguayo.

¿Esteban Matus se queda en Chile?

Según reveló Tano Noticias, todo se abría complicado recientemente. “Las negociaciones entre Audax Italiano y Olimpia continúan, pero durante las últimas horas las conversaciones se han entrampado”.

Agregando que “desde Paraguay no existiría conformidad con la demora en la respuesta del cuadro itálico, mientras que el presidente de Audax Italiano estaría poniendo reparos para concretar la salida del lateral izquierdo”.

Se complica la salida de Matus de Audax/Photosport

Pero las cosas se complican mucho más, ya que revelaron que desde Paraguay ya tendrían otras opciones. “Olimpia ya maneja una alternativa en caso de no llegar a un acuerdo por Matus. Se trata del argentino Franco Saavedra (22), quien aparece como el principal plan B del conjunto paraguayo”.

“Por ahora, la prioridad de Olimpia sigue siendo Esteban Matus, aunque las próximas horas serán decisivas para definir el futuro del defensor”.