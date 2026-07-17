El lateral izquierdo vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes tras despertar el interés de dos clubes del extranjero.

El mercado de fichajes continúa en pleno movimiento y uno de los jugadores que vuelve a acaparar la atención es Esteban Matus, una de las principales figuras de Audax Italiano.

El lateral izquierdo ya había sido vinculado a distintos clubes durante la última ventana de transferencias y, en este mercado, su nombre nuevamente aparece entre los más cotizados.

En las últimas semanas fue relacionado con un posible interés de Universidad Católica, pero ahora el futbolista también habría despertado el interés de equipos del extranjero, lo que podría abrirle la puerta para dar el salto fuera del fútbol chileno.

¿Matus dejará pronto Audax?

El medio Forza Noticias señaló: “Esteban Matus está en la órbita de dos clubes del extranjero y su futuro podría definirse durante las próximas semanas”, señalo el medio a través de una publicación.

Esteban Matus podría salir de Audax Italiano en este mercado/Photosport

El presente de Audax

El cuadro itálico cerró la primera rueda en el 13° lugar de la Liga de Primera con 21 puntos, por ahora fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

No obstante, la diferencia con los equipos que pelean en la parte alta de la tabla es estrecha: Universidad Católica, actual segundo, suma 26 unidades.

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Con ese panorama, el cuadro itálico espera ser protagonista durante el segundo semestre y ya comenzó a mover sus piezas en el mercado de fichajes. De hecho, anunció a César Pinares como su primer refuerzo de cara a la recta final de la temporada, seguido de los fichajes de Ariel Uribe.

A esto se suma que la escuadra también vivió un cambio en el banquillo donde Patricio Graff asumió la dirección técnica tras la salida de Gustavo Lema.

En síntesis: