Los itálicos recibirán a los visitantes azules en el retorno de la Liga de Primera, aunque con un elevado precio de los tickets.

El Mundial 2026 se comienza a despedir de los fanáticos del fútbol, por lo que ya se apronta el momento de regresar a lo mejor de lo nuestro con la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Uno de los partidos que animará la fecha 16, es cuando Audax Italiano reciba a Universidad de Chile, el domingo 26 de julio en el estadio Bicentenario de La Florida.

Los locales no quieren perder el tiempo, por lo que ya sacaron la venta las entradas, donde aceptarán hinchas visitantes de la U, pero con un valor elevado, algo que sorprende en medio de las protestas que han realizado los azules.

Los hinchas de la U dejaron la galería sur en señal de protesta. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Los precios para los visitantes de la U ante Audax

La barra de Universidad de Chile ha decidido boicotear los últimos partidos, en modo de protesta a los altos valores de las entradas ($15.000 la galería), además por los problemas dirigenciales de Azul Azul y el caso Sartor.

Por lo mismo, fue normal ver en los partidos de la Copa Chile escaso público en el Estadio Nacional, marcando la molestia generalizada de los fanáticos bullangueros que han sido capaces de dejar su gran pasión de lado.

Pero el retorno de la Liga de Primera 2026 les vuelve a pegar un duro golpe al bolsillo, luego que Audax Italiano determinó que la galería visita tenga un valor de $16.000, además que se agrega el cargo por servicios de $2.285.

Lo mismo ocurre para la zona de Andes, que será ocupado por la parcialidad visitante en La Florida, con un valor base de $30.000, a lo que se debe agregar el cargo de $4.284.

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