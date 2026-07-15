Los partidos que se pierde Javier Correa en Colo Colo tras última decisión del Tribunal de Disciplina

El goleador del Cacique estará al margen en el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera, que lideran los albos.

En medio del desarrollo del Mundial 2026 el puntero de la Liga de Primera, Colo Colo, recibió un duro golpe, porque perdía a Javier Correa para el arranque de la segunda rueda.

El delantero y goleador de los albos fue castigado con cuatro fechas de suspensión por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, tras fuertes dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa luego del partido con Huachipato por la Copa de la Liga.

“El árbitro hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve“, fue parte de lo que dijo Correa que le pasó la cuenta.

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Los partidos que se pierde Javier Correa en Colo Colo

Los abogados de Colo Colo apelaron a la medida y tuvieron éxito, porque ahora Javier Correa no tendrá cuatro partidos de suspensión, sino que se bajó el castigo a tres encuentros.

El primer duelo que se perderá el artillero del Cacique es el que se jugará el viernes 24 de julio desde las 20:30 horas, cuando Colo Colo reciba a Deportes Limache en el Monumental en el reinicio de la Liga de Primera.

Le bajan el castigo a Correa. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El segundo encuentro que tendrá que mirar desde la tribuna Correa es el duelo a jugarse el 1 de agosto desde las 15:00 horas frente a Everton en Viña del Mar; mientras que termina su suspensión en la visita a Unión La Calera el 9 de agosto desde las 17:30 horas.

Javier Correa volverá a estar disponible para el encuentro entre O’Higgins en el Monumental y también es opción para el Superclásico frente a Universidad de Chile, en el estadio Nacional.

En síntesis

Javier Correa cumplirá tres fechas de suspensión tras la apelación de Colo Colo.

cumplirá tres fechas de suspensión tras la apelación de Colo Colo. Nicolás Gamboa fue el árbitro criticado por el jugador tras el partido.

fue el árbitro criticado por el jugador tras el partido. 24 de julio es la fecha del primer partido que se perderá.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera