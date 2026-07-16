El ex delantero y entrenador de Colo Colo no quiere apurarse y está muy atento a la final del Mundial ante España.

A un paso de la gloria. Así quedó Argentina, que este miércoles clasificó a la final del Mundial 2026, tras ganarle al defensivo seleccionado de Inglaterra por 2-1.

La Albiceleste le tiró la camiseta encima al cuadro europeo y con fútbol y amor propio dio vuelta el marcador, hecho que se celebró con todo en el vecino país.

Sin embargo, hubo uno que no quiso celebrar. El ex campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo Ricardo Dabrowski está contento, pero espera la final ante España para festejar como se debe.

“No voy a celebrar nada todavía, hay que esperar la final del domingo con España. Veamos lo que ocurre primero ese día“, dijo el Polaco a RedGol.

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Polaco Dabrowski y la victoria de Argentina ante Inglaterra

El ex entrenador de los albos hizo un análisis del triunfo argentino ante los ingleses y lo primero que dijo fue que la Albiceleste “hizo un segundo tiempo espectacular y merecidamente ganó el partido“.

Luego, recalcó en que el cuadro de Lionel Scaloni siempre tuvo ganas de triunfar, mientras que los europeos se dedicaron a defender la mínima ventaja que tuvieron en el marcador.

Argentina clasificó a otra final del Mundial. (Photo by Elsa/Getty Images)

“Argentina se dedicó a atacar, Inglaterra a defender, y me parece que lo superó y de muy buena manera. Creo que hay varios puntos altos, después los cambios entraron de la mejor manera, así que yo creo, redondo en todo sentido y me parece obviamente un rival muy digno Inglaterra que que era en el papel muy difícil y costó. Merecidamente Argentina está en la final”, cerró.

Argentina buscará ganar su cuarto título y España el segundo. Todo se define el domingo en la final del Mundial 2026 en Nueva York.

En síntesis

El ex campeón de Colo Colo Ricardo Dabrowski evitó celebrar el paso a la final.

evitó celebrar el paso a la final. Argentina jugará la final del Mundial tras vencer 2-1 a Inglaterra este miércoles.

jugará la final del Mundial tras vencer 2-1 a Inglaterra este miércoles. La final del Mundial 2026 se jugará este domingo ante España en Nueva York.

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¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Nueva Jersey-Nueva York.