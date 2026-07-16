El inglés Gary Neville ninguneó al cuadro transandino y luego del papelón de su país en semifinales se tuvo que tragar las palabras.

Una vergonzosa actuación tuvo la selección de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, porque tras ponerse en ventaja ante Argentina decidió defenderse con sus 11 jugadores y terminó perdiendo merecidamente por 2-1 en Atlanta.

Los ingleses, empujados por el entrenador Thomas Tuchel, se “arratonaron” tras el gol de Anthony Gordon y les costó muy caro, ya que no pudieron clasificar a la final de la Copa del Mundo.

En la previa al partido hubo declaraciones cruzadas y uno de los más polémicos fue el ex seleccionado inglés Gary Neville, quien en Sky Sports ninguneó a los argentinos, pero se tuvo que tragar sus palabras.

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Gary Neville tuvo que elogiar a Argentina tras arrugue de Inglaterra

El ex lateral derecho inglés no tuvo más que alabar el rendimiento de Argentina, que se fue encima luego del 1-0 de Gordon y terminó ganando por 2-1 con un gol de Lautaro Martínez a los 92′.

“Lo que vimos en los últimos 20, 25 minutos del partido fue absolutamente increíble. Un nivel diferente en cuanto a tomar el partido, apoderarse de él“, dijo Neville sobre el cometido de Lionel Messi.

“El primer gran error fue meternos tan atrás, el segundo fue pensar que estábamos bien cuando se fue a la banda y se alejó del centro del partido”, agregó el ex Manchester United.

Lionel Messi celebrando tras la victoria de Argentina. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Por último, Neville no tuvo más que llenar de elogios a los argentinos, sobre todo a Lionel Messi, la gran figura en la remontada ante Inglaterra en semifinales.

“Ya nos quedamos sin palabras para Lionel Messi, intentas encontrar nuevas cada vez que hablas sobre él, que sean mejores que las anteriores. ¿Qué nos queda? ¿Endiosarlo? ¿Ungirlo? Llegó a una nueva final de Copa del Mundo, ya sale de cualquier escala. Está en su propio nivel, honestamente. ¿Es el mejor jugador de todos los tiempos? Tenemos que empezar a ponerlo por sobre Pelé y Maradona. Tal vez tengamos que esperar al lunes”, cerró.

En síntesis

Argentina clasificó a la final del Mundial tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

clasificó a la final del Mundial tras vencer 2-1 a en Atlanta. Lautaro Martínez anotó a los 92 minutos el gol del triunfo para la Albiceleste.

anotó a los 92 minutos el gol del triunfo para la Albiceleste. Lionel Messi fue la gran figura y lideró la remontada argentina ante los ingleses.

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