Se ha hecho viral en la nación europea una serie de coincidencias con su primer título planetario en 2010, que involucra a Chile, y que le entregarán la Copa en Norteamérica.

Este domingo en Nueva Jersey, España y Argentina definirán al ganador del Mundial 2026. En la previa, hinchas de ambos países comienzan a buscar coincidencias históricas con sus últimos logros deportivos, que les eleven la ilusión de ser campeones.

En la nación europea, la cadena DAZN que transmite la Copa del Mundo quien lanzó una profecía que se convirtió en viral con más de 4.7 millones de reproducciones, la cual afirma que serán los vencedores y que llamativamente involucra a Chile.

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Curiosa coincidencia con Chile le dará a España el Mundial 2026

Todo lo que se dirá a continuación hará referencia a la sincronía de acontecimientos que se dieron en Sudáfrica 2010, donde ganaron su primer título, y que ocurrieron en su paso por Norteamérica. Con amplia licencia para soñar.

En ambos Mundiales, México y Sudáfrica fue el partido inaugural, donde el técnico del Tri era en esos momentos Javier Aguirre. En ambas copas del mundo, España llegaba como el campeón de la Eurocopa (2008 y 2024).

Durante los dos torneos, los hispanos fueron parte del Grupo H y en los dos enfrentaron a rivales sudamericanos en el tercer partido de esta instancia, en este caso Chile y Uruguay. ¿Y quién era el técnico de esos equipos? Correcto, el argentino Marcelo Bielsa.

Hay más coincidencias. La cantante colombiana Shakira cantó el himno oficial del Mundial tanto en 2010 como 2026. En ambos torneos, el Barcelona tuvo a ocho futbolistas convocados, el Real Madrid no ganó títulos y el Atlético de Madrid fue subcampeón en Copa del Rey. Muchas similitudes.

¿Cuándo se juega la Final?

El duelo por el título de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En síntesis