En España preocupa el tema del arbitraje ante Argentina y empezaron a meterle presión al esloveno Slavko Vincic.

En España preocupa un asunto de cara a la final que ha sido polémico en el Mundial: el arbitraje. El esloveno Slavko Vincic impartirá justicia en Nueva York ante Argentina y los europeos mandan mensajes.

Primero fue Aymeric Laporte, quien señaló que en España huelen cosas raras a favor de los sudamericanos. Y ahora fue el DT Luis De la Fuente quien envió su recado al réferi.

Consultado por el “juego duro” de Argentina en el medio Sport, respondió que “hay mucho que decir la actuación del árbitro. El árbitro no puede actuar con permisividad y permitir que se exceda el el reglamento y se supere esa esas líneas de la legalidad futbolística”.

De todas maneras, confía en el buen cometido de Vincic. “Entonces, yo tengo fe ciega en los árbitros, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partido tenemos que plantear”, agregó.

De la Fuente en la última sesión de entrenamiento de España

De la Fuente no apunta contra Argentina en específico

“Nosotros en determinados escenarios no nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, del juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones”, aunque no quiere ser mal interpretado.

“No quiero decir que Argentina vaya a hacerlo, Argentina va a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única en exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo, en mejorar nuestro estilo”, declaró.

Luego De la Fuente manifiesta que “en eso estamos, eso será. Si estamos cerca de nuestra idea, cerca de la propuesta que nos ha traído hasta aquí, todo lo que nos acerque a ello, tendremos más garantías de pelear por ganar. Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos”.

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Messi vs Lamine Yamal según De la Fuente

Además, habló de la comparación de Lionel Messi con Lamine Yamal, las dos estrellas más mediáticas de la final.

“Lo que hay que entender es que (Lamine) es un chico que tiene 19 años. Messi tiene 20 más. Y Messi también ha vivido estas situaciones cuando era tan joven como él, pero ahora seguramente las viva de diferente manera”.

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“Lamine es un chico joven, muy maduro, pero que hay que acompañarle. En ese proceso estamos también, además de lo futbolístico, en lo humano, en lo personal, hay que estar siempre con él”, destacó.

“Son dos futbolistas geniales, pero no, ahora mismo no hay comparación, es decir, no hay comparación, ¿por qué? Porque Messi tiene una trayectoria como no ha tenido nadie en el mundo del fútbol y y Lamine está empezando. Hay que darle tiempo al tiempo y sobre todo ser prudentes”, cerró la idea.