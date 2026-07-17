La FIFA mostró la reacción del juez esloveno luego que el jefe de los árbitros Pierluigi Collina le comunicara que dirigirá la definición del torneo.

Es oficial. La FIFA comunicó que el esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la Gran Final del Mundial 2026que enfrentará a Argentina y España en Nueva Jersey. Será el partido más importante de su carrera, con 46 años.

Para este encuentro estará en compañía de sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, además de los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf como cuarto y quinto juez. Mientras que en el VAR estarán Bastian Dankert de Alemania y Nicolás Gallo de Colombia.

A través de sus redes sociales, la FIFA mostró el momento en que Pierluigi Collina, jefe de la Comisión Arbitral comunicó a todos los jueces que seguían en carrera para los últimos dos partidos del Mundial que Vincic era el elegido para la Final.

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La emotiva reacción del árbitro de la Final del Mundial

“Jugar con la camiseta dorada es algo hermoso. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es hermoso. Es absolutamente genial. Además, es genial que el árbitro sea Slavko“, fueron las palabras del ex juez italiano que dieron paso a la emoción.

Vincic se puso a llorar delante de sus compañeros árbitros y se abrazó con uno de sus colegas sin poder contener su sentimiento por la elección de la FIFA. El resto del staff lo aplaudió de pie en reconocimiento a su trayectoria en las canchas.

Será el cuarto encuentro que el esloveno dirija en este Mundial. Ya tuvo la responsabilidad en el empate por 1-1 de Brasil y Marruecos, el triunfo de Argelia a Jordania por 2-0 y la victoria de México a Ecuador en el Estadio Azteca por 16° de final.

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¿Cuándo se juega la Final?

La definición por el título del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

En síntesis