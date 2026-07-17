El entrenador español toma distancia de su selección y la argentina de cara a la final de la Copa del Mundo y espera al campeón para festejar por los campeones hayan estado bajo su ala.

Las selecciones de España y Argentina jugarán este domingo la final de la Copa del Mundo 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y uno que la vivirá de forma especial es el exentrenador del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, Josep Guardiola.

El DT español de 55 años y oriundo de Sampedor, Cataluña, aseguró que no será hincha de ninguno de los equipos y festejará al campeón, sea quien sea, por los jugadores que conozca y hayan pasado por su tutela.

“En el Mundial elegiré a los jugadores que me gustan; no apoyo a una selección en concreto, sino a los equipos con futbolistas a los que aprecio y con los que he jugado, y estaré encantado de animarlos“, dijo Pep a OKX.

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Guardiola y su contradicción con la final de la Copa del Mundo: va por los jugadores

Incluso Guardiola manifestó que “si Argentina gana el Mundial, hay jugadores que conozco; lo mismo ocurría con Francia. En cuanto a Portugal, hay jugadores cuya compenetración me ha impresionado“.

Pep y Messi en el Barcelona: Guardiola asegura que no va por España ni Argentina en la final del Mundial.

Respecto a las posibilidades ibéricas, Pep expuso que “si Rodri demuestra su nivel en el centro del campo junto a Pedri y Lamine Yamal, y está en su mejor momento, España puede marcar la diferencia contra Argentina“.

Guardiola sentenció que “Lamine Yamal llegó algo rezagado en cuanto a su estado físico debido a sus recientes lesiones. Sin embargo, dada su edad, posee una capacidad increíble para gestionar la presión y es capaz de decidir un partido por sí solo“.

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Cabe recordar que España viene de dejar en el camino a la favorita Francia en semifinales (0-2), mientras Argentina dio cuenta de Inglaterra (2-1).

Resumen:

-Mundial 2026 definirá su campeón entre España y Argentina este domingo en Nueva Jersey.

-Josep Guardiola declaró que no apoyará a ninguna selección específica en esta gran final.

-España eliminó a Francia (2-0) y Argentina derrotó a Inglaterra (2-1) en las semifinales.