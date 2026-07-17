Tal como sucede en las grandes competencias de Estados Unidos, el Mundial entregará anillos a sus campeones, lo que luego saldrán a la venta a público general.

El “anillo de campeón” es una tradición que se da en muchos deportes populares en Estados Unidos, como es la NBA, MLB y la NFL. Una joya reservada para quienes son los mejores de la temporada.

Y la FIFA, que ha andado de la mano de la nación norteamericana durante el Mundial 2026, replicará la idea para entregarles a los campeones del mundo este domingo una pieza de colección.

Señalan desde el organismo del fútbol mundial que se repartirán solamente 30 anillos para el equipo ganador, por lo que quedarán muy pocos para cuerpo técnico o dirigentes considerando que son 26 futbolistas en la nómina.

Eso sí, existirá la posibilidad de poder adquirir el anillo. Habrán otros 1.996 que se pondrán a la venta como producto con licencia oficial, para que el negociado sea perfecto.

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El valor del anillo para el campeón del Mundial

El diseño del anillo será especial. En una cara aparecerá el trofeo de la Copa del Mundo y, en la otra, elementos relacionados con el país ganador, ya sea España o Argentina.

Messi puede sumar un anillo de campeón del mundo a su colección de trofeos

A los jugadores no les darán la pieza una vez finalizado el partido, ya que no estará disponible debido al proceso de personalización específico para el equipo campeón. Solamente el capitán y el entrenador recibirán una pieza provisional.

Lo que todos se preguntan es el valor del anillo, lo que por ahora es una cifra difícil de calcular sin saber exactamente cómo será, sobre todo teniendo en cuenta que cada uno de los 30 anillos de los campeones será único.

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Por lo que se puede apreciar en las imágenes de la FIFA, el anillo parece estar fabricado en oro amarillo y, aunque no hay datos oficiales, podría tener entre 14 y 18 quilates. Además, cuenta con distintas piedras a su alrededor que aumentarían considerablemente su valor.

Se especula que su precio podría acercarse al de los anillos de campeón de la NBA, que son los más caros entre las competiciones deportivas en las que se entrega este tipo de reconocimiento y suelen oscilar entre los 100.000 y los 150.000 euros.