La empresa japonesa festejó el arribo del portero de Cabo Verde al Cacique lanzando una especial carta en el videojuego eFootball.

Vozinha generó una verdadera revolución en Colo Colo. El portero de Cabo Verde es el centro de la noticia en el Cacique tras su presentación en los medios de comunicación y el recibimiento apoteósico por parte de los hinchas en el Monumental.

Pese a que todavía ni debuta con la camiseta del Popular, las expectativas en torno a su rendimiento están por las nubes. No por nada, los albos apostaron por uno de los mejores arqueros del pasado Mundial 2026.

Y ojo, que esto ya se está viendo reflejado en el mundo de los videojuegos, donde no pasó para nada desapercibido el arribo de Vozinha al más grande del fútbol chileno.

ver también Eduardo Lobos quiere que Vozinha debute de inmediato en Colo Colo: “Lo pondría desde el primer instante”

Vozinha recibe especial carta en el eFootball en su arribo a Colo Colo

El que siguió con mucha atención este movimiento de mercado fue la empresa japonesa Konami, la que hasta hace no mucho era uno de los socios comerciales más potentes que tenía Colo Colo por medio del videojuego eFootball, el sucesor del mítico Pro Evolution Soccer.

Luego de hacerse oficial el arribo de Vozinha el popular juego de fútbol lanzó una carta especial en honor al portero. Pese a que ya no está la licencia oficial del Cacique, este ya aparece como jugador del Santiago B (nombre ficticio para Colo Colo).

La carta que recibió Vozinha en el eFootball tras llegar a Colo Colo.

Las estadísticas de Vozinha en el eFootball.

Vozinha incluso está en la portada del eFootball tras su llegada a Colo Colo.

Esta carta parece con una valoración de 84 como base, aunque aplicándole ciertas mejoras se puede llegar hasta el 104 de nivel, lo que viene a graficar el tremendo rendimiento con que el meta llega al Popular tras el Mundial 2026.

Un movimiento notable que viene a demostrar el tremendo impacto que está siendo para Colo Colo el arribo de Vozinha, quien sin ni siquiera haber debutado con los albos, ya marcó un antes y un después con su fichaje.

ver también Locura mundial por Colo Colo: debut de Vozinha en la Liga de Primera será transmitido en el extranjero

En síntesis