Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

El gesto de amor definitivo: Vozinha “chutea” esperado viaje a Brasil por no fallarle a Colo Colo

El golero se las arregló para responder a dos compromisos en distintos países, donde dejó en claro que su prioridad es el elenco albo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha sigue desatando la locura de los hinchas albos.
© Photosport.Vozinha sigue desatando la locura de los hinchas albos.

Vozinha sigue revolucionando el fútbol chileno y al hincha de Colo Colo. El portero de Cabo Verde es un ícono en Macul y cerca de 40 mil personas estuvieron en el Estadio Monumental para su presentación.

Y una de las interrogantes que surgió en su llegada era el compromiso del golero con Rio Innovation Week. El refuerzo albo debería presentarse desde el 5 de agosto “en la Plenaria Principal” para hablar ante el público brasileño.

“De los campos de la mayor competición de fútbol del mundo a los escenarios de la mayor conferencia global de tecnología e innovación. La Rio Innovation Week recibirá a Vozinha para compartir la trayectoria que lo llevó al reconocimiento internacional”, avisó la organización del evento.

Vozinha cumple en todas partes

Finalmente, Vozinha no irá a la charla en Río de Janeiro, en Brasil. El meta era duda en su arribo a Colo Colo por este compromiso, el que cumplirá de todas formas vía telemática.

Vozinha participó detrás de la pantalla este jueves 6 de agosto en el conversatorio con los brasileños, con la idea de cumplir de todas maneras con lo pactado. Mientras tanto, se pone a punto físicamente con Colo Colo.

Con miras a su esperado estreno en el fútbol chileno, el arquero de Cabo Verde suma entrenamientos con sus compañeros. Por ahora no se espera que debute en el partido ante Unión La Calera, ya que lleva pocos días con el club.

Photosport

Photosport

Por eso, su primera vez con la “29” de los albos sería el domingo 16 de agosto, cuando el Cacique reciba a O’Higgins. En caso de no jugar ahí, su estreno sería en soñado partido en el Superclásico ante U de Chile.

Lee también
"Falta el clásico": La U se ilusiona con remontazo al Colo
U de Chile

"Falta el clásico": La U se ilusiona con remontazo al Colo

¿Dónde ver a Colo Colo vs Unión La Calera por la Liga de Primera?
Colo Colo

¿Dónde ver a Colo Colo vs Unión La Calera por la Liga de Primera?

Avisan que el debut de Vozinha podría tardar varias semanas
Colo Colo

Avisan que el debut de Vozinha podría tardar varias semanas

¿Viaja Vozinha? La formación de Colo Colo vs Unión La Calera
Colo Colo

¿Viaja Vozinha? La formación de Colo Colo vs Unión La Calera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo