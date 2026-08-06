El golero se las arregló para responder a dos compromisos en distintos países, donde dejó en claro que su prioridad es el elenco albo.

Vozinha sigue revolucionando el fútbol chileno y al hincha de Colo Colo. El portero de Cabo Verde es un ícono en Macul y cerca de 40 mil personas estuvieron en el Estadio Monumental para su presentación.

Y una de las interrogantes que surgió en su llegada era el compromiso del golero con Rio Innovation Week. El refuerzo albo debería presentarse desde el 5 de agosto “en la Plenaria Principal” para hablar ante el público brasileño.

“De los campos de la mayor competición de fútbol del mundo a los escenarios de la mayor conferencia global de tecnología e innovación. La Rio Innovation Week recibirá a Vozinha para compartir la trayectoria que lo llevó al reconocimiento internacional”, avisó la organización del evento.

Vozinha cumple en todas partes

Finalmente, Vozinha no irá a la charla en Río de Janeiro, en Brasil. El meta era duda en su arribo a Colo Colo por este compromiso, el que cumplirá de todas formas vía telemática.

Vozinha participó detrás de la pantalla este jueves 6 de agosto en el conversatorio con los brasileños, con la idea de cumplir de todas maneras con lo pactado. Mientras tanto, se pone a punto físicamente con Colo Colo.

Con miras a su esperado estreno en el fútbol chileno, el arquero de Cabo Verde suma entrenamientos con sus compañeros. Por ahora no se espera que debute en el partido ante Unión La Calera, ya que lleva pocos días con el club.

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Por eso, su primera vez con la “29” de los albos sería el domingo 16 de agosto, cuando el Cacique reciba a O’Higgins. En caso de no jugar ahí, su estreno sería en soñado partido en el Superclásico ante U de Chile.