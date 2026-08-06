César Lagos, preparador de arqueros que está en plena pretemporada con el Málaga CF de la primera división española, recordó junto a RedGol su experiencia junto a Paqui y también a otros dos entrenadores que lo marcaron mucho en el fútbol chileno. Con uno de ellos se reencontró en Andalucía. ¡Revisa la entrevista completa acá!

César Lagos vive a concho los días de pretemporada con el primer equipo del Málaga para comenzar de la mejor manera la participación del equipo en la máxima categoría de España y no teme en reconocer que Francisco Paqui Meneghini es uno de los tres mejores entrenadores con los que ha trabajado.

Este preparador de arqueros, quien hace cinco años comenzó una aventura en suelo hispano, contestó un llamado de RedGol donde abordó su periplo en el Atlético Malagueño que hoy lo tiene como parte del staff técnico del cuadro que regresó a la élite española. Y que afina detalles para comenzar La Liga ante Atlético Madrid como visitante.

Por cierto, además también hizo un recorrido de su experiencia en el fútbol chileno. “Paqui Meneghini es un gran amigo de la vida, trabajamos juntos en la cantera de Universidad de Chile”, reconoció Lagos. Evidentemente, tiene al DT como uno de los que más aprendizaje le surtió.

César Lagos en el cuerpo técnico de Paqui Meneghini en Unión La Calera durante la época del Covid-19. (Raul Zamora/Photosport).

“Ahí lo conocí y establecimos una amistad muy grande. Es un gran entrenador, aprendí mucho. El portero es fundamental en sus equipos, sobre todo en el inicio de juego. Fue un progreso profundo diario para manejar las salidas, viendo videos, analizando rivales y mirando equipos top del momento.

Lagos añadió que “fue uno de mis grandes aprendizajes, espectacular” sobre su estadía con Meneghini. En 2021, el entrenador de arqueros y analista audiovisual emprendió rumbo a Burgos. Por supuesto, los caminos de la vida lo llevaron a separarse de Paqui.

Por eso mismo, no pudo acompañarlo en Everton de Viña del Mar. Tampoco en O’Higgins, en Defensa y Justicia de Argentina y menos en la Universidad de Chile. “He hablado con él después de eso, pero muy pocas cosas futbolísticas”, reconoció César Lagos sobre esa etapa corta de Paqui en el Romántico Viajero. Tras apenas siete partidos, la directiva le puso punto final a su ciclo en el Centro Deportivo Azul.

Francisco Meneghini salió de Universidad de Chile el 11 de marzo de 2026. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hablamos cosas más humanas, de cómo se sentía. Yo sé que uno de sus proyectos era llegar a la U. Estuvo en la cantera, en el primer equipo y quería mucho estar ahí. Sabía que quería que le fuera bien, pero el fútbol es así. Pasan cosas que no están consideradas”, reflexionó Lagos.

ver también César Lagos, el chileno que trabaja en el Málaga de España: “Lo primero que hicieron fue recordarme a Pellegrini”

César Lagos cuenta desde España su gran amistad con Paqui Meneghini

El foco de César Lagos está en la pretemporada del Málaga y en llegar de la mejor manera al comienzo de La Liga en España, pero no pierde de vista todos los entrenadores que le dejaron una marca positiva, como lo hizo Paqui Meneghini.

“No sé qué habrá pasado adentro. Sé que él es un gran profesional e hizo todo lo posible para que le fuera bien. A veces uno hace todo lo posible, pero si la pelotita no entra en el partido no hay nada que hacer. Fue una frustración para él”, reconoció el entrenador de arqueros y analista audiovisual.

De todas maneras, Lagos admite que eso ya es parte de la historia. “Lo vi bien. Claramente le dolió en su momento, tenía otras expectativas. Pero él es muy profesional. Muy inteligente, se fue de ahí y dio vuelta la página. Se preparó para el próximo proyecto”, dijo el técnico de porteros que tiene 42 años.

César Lagos en plena práctica del filial de Málaga CF, Atlético Malagueño. (Foto: Cedida).

“Siempre está estudiando, analizando y mirando fútbol. Imagino que todo este tiempo sin dirigir habrá disfrutado a su familia, que es muy linda. Tiene dos hijos preciosos. Te aseguro que el siguiente proyecto que agarre le irá muy bien. Es un gran profesional y gran entrenador”, sentenció Lagos.

Aunque así como en los Cementeros aprendió mucho con Paqui Meneghini, el argentino Luca Marcogiuseppe no le dejó mucho a este preparador de goleros que también trabajó en el Burgos CF de España. “Fue decepcionante, no aprendí mucho de él y estuvo poco tiempo”, lanzó.

Luca Marcogiuseppe dirigió a Unión La Calera y también a Audax Italiano en el fútbol chileno. (Felipe Zanca/Photosport).

“La Calera tiene eso de traer muchos entrenadores que se inician, vienen a hacer la práctica y tienen muy poco conocimiento. Con él no tuve mucho aprendizaje”, insistó César Lagos, quien tiene dos nombres más entre los directores técnicos que más lo nutrieron para su carrera. Con uno de ellos se reencontró hace poco en Andalucía.

Hugo Vilches y Miguel Ramírez, los otros dos referentes de César Lagos

Para César Lagos, la experiencia vivida junto a Hugo Vilches ha sido muy relevante. “Me dio la oportunidad de trabajar profesionalmente. Ascendimos con Barnechea a primera división. Y estuve con él en Huachipato y Deportes Temuco”, reveló.

Así celebró Barnechea el ascenso a la élite del fútbol chileno tras vencer a San Luis de Quillota por penales en San Carlos de Apoquindo. (Marcelo Hernandez/Photosport).

¿Cómo fue esa relación con Vilches?

Yo trabajaba en la U de Chile, él era el jefe técnico. Se fue, fichó por Barnechea, me llamó para ser entrenador de porteros y análisis de rivales. Hice siempre la doble función de entrenador de arqueros y analista. Fui sin dudarlo, primero por su calidad de persona y por el gran entrenador que es. Hicimos una temporada espectacular. Barnechea con unas condiciones muy básicas, teníamos lo mínimo. Con suerte teníamos balones, íbamos en bus a Temuco, Puerto Montt. Comíamos sólo sándwich. Un club de barrio que con el hambre que tuvo ese equipo de jugadores y cuerpo técnico, logró ascender a primera división.

César Lagos junto a Hugo Vilches cuando compartieron en el staff técnico de Huachipato. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Se la jugó por ti entonces…

Fue muy importante para mí. Y ahora él vive en Málaga, lo que son las vueltas la vida. Hace un año fichó como segundo entrenador del filial, que es donde yo trabajo. La vida nos volvió a juntar y estoy muy contento por eso. Para mí es un honor y un privilegio trabajar día a día con él, también con el entrenador principal, Francis Bravo, que es espectacular, un gran entrenador. Aprendo todos los días algo de él. Mi familia también quiere mucho a Hugo, mis hijas lo quieren mucho, lo conocen desde que eran pequeñas. Esa coincidencia futbolística y humana ha sido maravillosa.

César Lagos en su época en Deportes Temuco, donde también trabajó junto a Hugo Vilches. (Felipe Zanca/Photosport).

¿Y qué otro DT te marcó en tu recorrido por el fútbol chileno?

El otro fue Miguel Ramírez, un entrenador muy top, de equipos muy intensos y los porteros son muy importantes. Fue esa temporada donde vino Matías Cano que fue gran figura en el fútbol chileno. Lo seguía hace años en la B Metropolitana de Argentina y cuando tuve la opción, lo traje a San Luis.