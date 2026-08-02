Christian Bravo alabó el desembarco del meta de Cabo Verde en el Cacique y reconoció que le servirá de gran ayuda al Gabo, con quien dijo tener una buena relación.

Este arquero de 20 años reconoció tener una relación cercana con Gabriel Maureira, quien deberá competir por el puesto de titular en Colo Colo con Vozinha. El golero y capitán de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026 llegó a Chile este domingo 2 de agosto.

Lo hizo literalmente bajo una locura monumental: unos 600 hinchas lo esperaron en el Aeropuerto Internacional de Santiago para darle una calurosa bienvenida a Vozinha. Por si eso fuera poco, el meta africano de 40 años lanzó sus primeras palabras como refuerzo albo.

Se las dedicó a los hinchas por “la paciencia que tuvieron para esperarme”. Casi simultáneamente, esta promesa del arco chileno salía del Estadio Nacional con la profunda decepción de la derrota que Huachipato sufrió ante Universidad de Chile. También por el pesar de haber tenido que salir por lesión.

Christian Bravo es un portero de Huachipato que recibió la venia de Claudio Bravo. (Marco Vázquez/Photosport).

Pero con varias atajadas que sirvieron para evitar la apertura de la cuenta a favor del Romántico Viajero. Las referencias son para Christian Bravo, quien conversó con RedGol sobre el arribo de Vozinha al fútbol nacional. “Siento que es bueno, aportará esa experiencia de un Mundial. Aparte no lo hizo mal”, aseguró.

“Le va a ayudar mucho a Gabo, tengo una buena relación con él”, manifestó el promisorio meta de los Acereros sobre el lazo que tiene con Maureira, quien tomó la titularidad en el Cacique tras la seria lesión que obligó a Fernando de Paul a pasar por el quirófano.

Gabriel Maureira en acción vs Everton en el triunfo por 4-3 de Colo Colo en el Sausalito. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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Christian Bravo cree que la llegada de Vozinha a Colo Colo potenciará a Maureira

Christian Bravo compartió con Gabriel Maureira en la selección Sub 23 que afina detalles para el Preolímpico y valoró positivamente la incorporación de Vozinha a Colo Colo. “Lo vimos en el Mundial, fue impresionante”, aseguró el guardavallas, quien ante el Romántico Viajero fue reemplazado por Sebastián Mella por un problema muscular en el gemelo.

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“Será buena su llegada. Servirá de mucha experiencia para que Gabo crezca y siga demostrando el nivel en que lo ha hecho”, sentenció Bravo. Para el promisorio golero cercano a Maureira, este fichaje es positivo desde todo punto de vista.

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