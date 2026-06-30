El eterno capitán de la Roja se la jugó por Christian Bravo como su favorito para el arco de la selección, quien contestó emocionado a los elogios.

Claudio Bravo lo dejó en claro hace unos días y más que meterle presión, llenó de elogios a una de las joyas que tiene el arco del fútbol chileno. El aludido es Christian Bravo, joven portero que este año la rompe en Talcahuano.

Sobre el meta de 19 años, el campeón de América dijo que “hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta Bravo (Christian) también en Huachipato”.

“Son chicos que tienen que seguir compitiendo y equivocándose. Ahí también va la paciencia de los clubes, la paciencia de los entrenadores en poder aguantar este tipo de situaciones que son propias de la posición”, explicó.

Christian le responde a Claudio Bravo

Christian Bravo tomó la palabra desde Huachipato y, emocionado, se refirió a los elogios del eterno capitán de la selección chilena. El meta de 19 años confesó que el oriundo de Viluco es su ídolo desde pequeño.

Bravo y su gran año en Huachipato /Photosport

“Me sorprendió, no lo esperaba. Es mi ídolo de la infancia, compartimos apellido, así que qué mejor que el capitán de Chile, que los llevó a la gloria, te de esas palabras de apoyo”, declaró a Octava Pasión.

Siempre con la humildad a la hora de declarar, Bravo dijo suelo acerero que tras las palabras de Claudio está “muy agradecido y que sea el inicio de algo muy lindo”.

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Christian Bravo se adueñó del arco de Huachipato y lleva 16 duelos jugados en las últimas participaciones del equipo. Por eso, más que proyecto ya es una realidad del fútbol chileno.