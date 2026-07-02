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Universidad de Chile

U de Chile busca repetir el “negocio” de Nicolás Guerra: comprarán el pase de Marcelo Morales

Aseguran que Azul Azul se decidió a comprar el 70% del pase al New York Red Bulls, al mismo que se lo vendieron.

Por Cristián Fajardo C.

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La U vendió a Nico Guerra a Ñublense y al siguiente mercado compró su pase.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U vendió a Nico Guerra a Ñublense y al siguiente mercado compró su pase.

Universidad de Chile se mueve en el mercado de fichajes, donde le han dado importancia a las renovaciones de contrato, donde había una que estaba en duda.

Se trata de Marcelo Morales, quien está a préstamo en los azules desde el New York Red Bulls de la MLS, pero que ahora deben ejercer la opción de compra del 70% del pase, que ellos mismos vendieron a Estados Unidos.

Un “negocio” similar al que los hinchas recuerdan con Nicolás Guerra, cuando fue vendido a Ñublense y luego recomprado, más allá de que después se supieran los nexos administrativos entre ambas instituciones.

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Morales será comprado por U de Chile

Fue el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, en plena transmisión del partido de Universidad de Chile ante Unión La Calera por la Copa Chile, donde contó detalles de la operación de Marcelo Morales.

En ese sentido, reveló que la dirigencia de Azul Azul ya estaba decidida para hacer uso de la opción de compra del 70% del pase del lateral, teniendo en cuenta que su préstamo vence al final de temporada.

Un “negocio” que llama la atención en los hinchas de la U, teniendo en cuenta lo que ya pasó con Nicolás Guerra, pero que ahora repetirán con Morales desde Estados Unidos.

El lateral justo se fue expulsado en el compromiso ante La Calera, pero se ha ganado un puesto como titular indiscutido por la banda izquierda del equipo de Fernando Gago.

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