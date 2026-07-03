El técnico explica el momento de sus lesionados, donde si bien hay importantes nombres que podrían jugar en Copa Chile, se decidió por guardarlos.

Uno de los problemas que más ha afectado a Universidad de Chile en la presente temporada tiene que ver con las lesiones, las que, por ejemplo, no les ha permitido tener a sus referentes dentro de la cancha.

Los últimos partidos la U los afrontó sin su columna vertebral titular, pasando desde Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, lo que se nota.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago ha preferido resguardar su regreso a las canchas, teniendo en cuenta que hay algunos que ya pudieron volver, teniendo en cuenta, además, que profundizará el fondo físico en la intertemporada en las vacaciones de julio.

Fabián Hormazábal sufrió un desgarro que lo ha tenido fuera de las canchas en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Los desgarros que han complicado a la U

Universidad de Chile planifica la segunda parte de la temporada en la Liga de Primera 2026 enfocada en el físico de sus jugadores, teniendo en cuenta los graves problemas de lesiones que asumen como una herencia.

Los azules suman una larga lista de 18 jugadores que han presentados situaciones que los han marginado de los partidos, con lesiones que llegan desde desgarro a operaciones.

Por lo mismo, el plan de la intertemporada es apoyar el físico de los referentes del plantel, que se han llevado la mayor carga del juego, pero que Gago entiende que son los llamados a ser protagonistas si quieren ir a la pelea por el título.

Matías Zaldivia esperaba sumar minutos en la Copa Chile, algo que Gago cambió en la U. Foto: Manuel Lema/Photosport

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Matías Zaldivia explica su regreso en la U

Matías Zaldivia se lesionó el pasado 10 de mayo en uno de los duelos ante Unión La Calera por la Copa de La Liga 2026, lo que lo ha llevado a perderse 9 partidos con la camiseta de la U.

“Estoy en la etapa final de una lesión que parecía menos grave. Me tuve que tomar tiempo para recuperarme bien”, mencionó hace semanas cuando renovó su contrato con la U.

“Quiero jugar un partido de Copa Chile antes de este receso, para que cuando arranque la segunda parte del campeonato”, algo que el propio técnico Fernando Gago dejó en duda.

Todo, porque optó por cuidar a sus referentes, de manera de darle minutos al plantel en la Copa Chile, pero, por sobretodo, apuntar a que lleguen todos en buenas condiciones a la intertemporada.

Eduardo Vargas podría volver en la U, salvo que Gago lo guarde para la pretemporada. Foto: Diego Martin/Photosport

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La U guarda a sus referentes en la Copa Chile

Fernando Gago asumió el tema de las lesiones en Universidad de Chile, donde reveló el plan que está armando para los días libres que tendrán en el mes de julio, con 19 días para trabajar con sus jugadores, tras otros cuatro de vacaciones.

“Sabíamos que tenemos un parate que aprovecharemos para descansar y hacer una pretemporada. Necesito que descansen tres o cuatro días y luego dos semanas de pretemporada, 19 en total de entrenamiento donde tenemos que llegar lo mejor al inicio del campeonato”, explicó.

Por lo mismo, confirmó que entre sus referentes lesionados ya varios estaban para volver a jugar, como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas que han entrenado con sus compañeros en el CDA.

“Había jugadores que podían estar, pero preferimos que sigan trabajando para apuntar a la mini pretemporada, que es un trabajo más fuerte del que venimos haciendo, necesitamos que lleguen de la mejor manera. Fabián desde que llegué tiene una molestia en aductor y era momento de parar. Matías igual, Eduardo lo mismo y para luego afrontar con todos disponibles”, finalizó.