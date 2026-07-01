A pesar de que el atacante de 32 años no cuenta en la consideración del DT de Nacional, le bajó el pulgar a un trío de ofrecimientos para continuar su carrera. Fue uno de Colombia, otro de Perú y otro de Argentina.

Eduardo Vargas desmintió tajantemente haber sido él quien recomendó su fichaje a la U de Chile cuando el nombre de este excompañero suyo en Nacional de Uruguay y Tigres de México comenzó a sonar con fuerza para sumarse al plantel adiestrado por Fernando Gago.

Pero de todas maneras, valoró su calidad y le dejó abiertas las puertas del Centro Deportivo Azul. Se trata de Nicolás López, futbolista que tiene los días contados en el Bolso. Pero que, al parecer, no quiere salir a cualquier club. Así al menos lo reportó el periodista Martín Charquero.

“El Diente López recibió ofertas de Independiente Medellín, Sporting Cristal y Platense”, afirmó el citado comunicador en su cuenta de X. Vale decir, tuvo una posibilidad en Colombia, otra en Perú y la tercera en uno de los últimos campeones del fútbol argentino.

Nicolás López en acción por Nacional ante Peñarol. Lo marca Jesús Trindade, a quien Diego López quiso traer a Universidad de Chile. (Guillermo Legaria/Getty Images).

Charquero añadió otro detalle importante. “Nacional avisó que estaba dispuesto a cubrir la diferencia con lo que cobraba acá”, expuso el comentarista, siempre en la exred social del pajarito. Vale decir, el Bolso tiene tan decidido desprenderse de él que incluso la idea de abonar parte de su salario no le incomoda.

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Quién sabe si será porque todavía espera un llamado de la U de Chile para reunirse otra vez con Eduardo Vargas, pero el punto es que Nicolás López le bajó el pulgar a ese trío de ofrecimientos que tuvo para seguir su carrera, que cuenta pasos por la AS Roma de Italia.

También por el Inter de Porto Alegre de Brasil, el Udinese de Italia, el León de México e incluso el Granada de España. A sus 32 años, pronto le dirá adiós a Nacional, donde termina contrato a fines de 2026. Pero es un hecho que no figura en la consideración del director técnico, Jorge Bava.

El mismo caso que el volante argentino Mauricio Vera, quien tiene chances de volver a Deportes Concepción tras no pasar el corte del DT. Fueron siete los futbolistas a quienes el estratego les dijo que no serán tenidos en cuenta en el segundo semestre.

Jorge Bava, el DT de Nacional de Uruguay. (Leopoldo Smith/Getty Images).

“Sé que va a repercutir. Primero, quiero aclarar que no hablamos cuando volví. No fue necesario. En su momento quise dejar en claro que no había nada particular. Quedó todo de lo más bien, la parte humana estaba bien”, afirmó Bava para explicar su determinación con el Diente López. ¿Llegará al Bulla? Quién sabe…