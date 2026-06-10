Turboman negó haber recomendado al Diente como refuerzo de Universidad de Chile, pero valoró su calidad. "Si llega, bienvenido", lanzó el chileno que lo tuvo de compañero en dos clubes.

Eduardo Vargas salió al paso de varios temas en la sala de prensa que la U de Chile tiene en el Centro Deportivo Azul, entre ellos uno que lo ligaba como sugeridor de la contratación del atacante uruguayo Nicolás López. Turboman conoce bien al Diente.

“Lo tuve en Tigres y Nacional“, repasó Varguitas, quien compartió vestuario con el charrúa en los Felinos de la Liga MX. También en uno de los clubes más grandes del fútbol charrúa. Pero el Diente López parece tener los días contados en el Bolso por decisión del DT, Jorge Bava.

Una información que el Edu también tiene clara. “Es un buen jugador. Creo que no pasa un buen momento en Nacional, pero no he hablado mucho con él”, dijo el renquino de 36 años, quien ha sido de lo más destacado en la Universidad de Chile durante la temporada 2026.

Nicolás López en acción ante Peñarol en el clásico uruguayo. (Guillermo Legaria/Getty Images).

“Dicen que yo lo recomendé. Eso es mentira”, aprovechó de aclarar Eduardo Vargas. Vale decir, no tuvo ninguna sugerencia para Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, quien a principios de año apostó por dos extranjeros para reforzar el ataque: el uruguayo Octavio Rivero y el argentino Juan Martín Lucero. Ambos, por ahora, sin mucho éxito.

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Eduardo Vargas afirma que el Diente López le vendría bien a U de Chile

A pesar de que desmintió haber actuado como veedor de refurzos para la U de Chile, a Eduardo Vargas le parece bien que Nicolás López se calce la camiseta azul en el mercado de fichajes que se avecina. “Si viene sería bueno para el equipo”, apuntó Turboman, segundo goleador histórico de la selección chilena.

Eduardo Vargas celebra un gol ante Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es habilidoso, tiene gol y técnicamente es muy bueno. Si se dan las cosas, bienvenido”, cerró Varguitas, quien podría tener un tercer club en común con el Diente López, quien en su época de gran promesa charrúa llamó la atención de la AS Roma de Italia.

El atacante nacido en Montevideo tiene 32 años y estos son sus números durante la campaña 2026: López suma tres goles y dos asistencias en 15 partidos por el Bolso, donde es un referente y sufrió varias lesiones últimamente. Y todo indica que tiene la puerta de salida como destino próximo.